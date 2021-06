Mi hija se ha convertido en una de las serie revelación de la temporada en Antena 3. La ficción turca sigue la estela de otro éxito de la cadena, como Mujer y en cada emisión capta nuevos espectadores que roba sobre todo a Telecinco, que compite con ella con un peso pesado como Supervivientes.

Tal y como explican desde Antena 3, "'Mi hija' cuenta la historia de Oyku, una niña de ocho años que padece una extraña enfermedad y que se encuentra bajo el cuidado de su tía. La mujer al enterarse del mal de la menor decide abandonarla y sólo le deja una carta con la dirección de su padre, a quien nunca conoció. Lo malo es que su progenitor es un estafador que le gusta meterse en problemas. A él no le gustan los niños, pues los considera un obstáculo para su vida. Sin embargo, cuando iba ir a prisión se entera que tiene una hija, fruto de su relación con una exnovia, de quien jamás supo que estaba embarazada".

Esta historia ha cautivado a millones de espectadores en España y en todo el mundo. No obstante, una de las últimas escenas ha generado la indignación de un usuario en redes sociales que se ha convertido en viral. "Me parece increíble que hagan una serie de televisión y que hablen de una enfermedad diciendo su nombre y que todo sea mentira. Si quieren dar pena a la gente, que hagan una serie de una enfermedad rara pero que no le pongan nombre. La serie "Mi hija" hablan de la enfermedad de Niemann pick ...esa enfermedad a día de hoy no tiene cura y ahora vienen éstos que van a curar a la niña haciéndole un trasplante de médula...como pueden jugar con los sentimientos de las familias que tienen o hemos tenido un hij@ con esa enfermedad ??? Dar pena si queréis,pero no le pongáis nombre a una enfermedad tan grave como es la de Niemann Pick".

Me parece increíble que hagan una serie de televisión y que hablen de una enfermedad diciendo su nombre y que todo sea... Posted by Jose Maria Hernandez Gonzalez on Sunday, June 20, 2021

¿Cuántos capítulos quedan de la serie?

La ficción ha estrenado hasta el momento 32 episodios en la plataforma privada. Mi hija cuenta con un total de 35 episodios, por lo que solo faltan 3 capítulos para descubrir cómo culminará esta historia llena de ternura, drama y amor.

Otra de sus ficciones más conocidas, Mujer, también está en su recta final. ¿Qué hará Antena 3 tras el final de dos de sus series de éxito? Pues la cadena privada ya tiene un as en la manga. Se trata de "Tierra amarga", la nueva ficción turca que llegará a la cadena próximamente.. "Una historia de amor de leyenda que ha conquistado los corazones de los espectadores en países como México, Alemania, Hungría Argentina, Chile, Bolivia, Puerto Rico o Paraguay y que muy pronto aterrizará en España", desvela Antena 3 desde su página oficial.