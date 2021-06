Nueva crisis en Supervivientes por culpa de sus concursantes. Lola y Omar han vuelto a ser pillados (una vez) robando comida. "He vuelto a caer en la tentación. Me da mucha pena porque estoy haciendo un concurso muy limpio y no quiero que la última imagen de mí sea esa. Lo siento mucho", confesaba Lola tras descubrirse el pastel.

Omar, por su parte, se mostraba en peores condiciones y hundido moralmente. "No quiero que la machaquen más por culpa mía. ¡Por favor, sáquenme de aquí ya! ¡No quiero que sufra por mí! Después de tres meses voy y hago las cosas mal. A mí me da igual lo que me hagan, que me saquen de aquí ya. ¡Ya me quiero ir!"

Ante esta situación la organización del programa ha decidió castigar a Lola con no entrar al mar. Omar se ha librado al ser el cuarto expulsado. "Robando a manos llenas, pillada por segunda vez y el castigo es para mear y no echar gota. Vergonzoso todo lo de este año. Si hubiera sido otro concursante el castigo hubiese sido igual de ridículo?", se quejaba una usuaria en Twitter. "y para sancionarla la castigais sin playa, como si le quitas un peluche a un niño vamos, pero a Olga la dejais sin visita con la misma duración que el resto por culpa de otra que nada tiene que ver con ella... de vergüenza", comentaba otra. Y no es la única. Muchos usuarios han pedido justicia para Olga Moreno.

En Twitter, los seguidores de Moreno han convertido en tendencia el hashtag #IgualdadParaOlga, en el que piden justicia para la famosa y piden que sea ganadora. "Da igual cuando leas esto Olga es la mejor superviviente de 2021 sin lugar a dudas y la fábrica de las mentiras lo sabe !!", "Una concursante excepcional. Gracias por darlo todo". "Se le exige ser perfecta cuando nadie lo es. Se le exige estar en silencio cuando si tocan a los suyos sufre como todos y se defiende. Lo que nadie puede negar a Olga es que es una luchadora nata, y que ha llegado muy lejos en el concurso gracias a su esfuerzo", han escrito varios usuarios