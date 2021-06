Las seis series que no te puedes perder en julio

Con la llegada de las ansiadas vacaciones, tradicionalmente un auténtico desierto de estrenos televisivos en los canales en abierto, parece que las plataformas se han dejado contagiar por esa tendencia de la tele más veterana y este julio llegan con menos títulos a los que nos tienen acostumbrados. En la descafeinada oferta sí que hay entretenidas propuestas para echarse unas risas ('Ted Lasso', 'Supernormal', 'Monstruos a la obra'), sonreír y reflexionar a la vez con una sátira social ('The White Lotus'), hacer gorgoritos (con el musical 'Schmigadoon!') o, simplemente, disfrutar de los sinsabores de los niños de papá suecos ('Jóvenes altezas').

JÓVENES ALTEZAS

Día 1. Netflix. Estreno

Esta propuesta sueca que aspira a ser uno de los 'hits' del verano bebe de dos de los grandes éxitos de Netflix, 'Élite' y 'The Crown'. De la primera, por el pijerío con acné en el que se ambienta y de la segunda, porque tiene como protagonista a un miembro de la realeza que verá cómo su noble cuna le obligará a renunciar a lo que realmente quiere. La trama comienza con un rebelde heredero al trono sueco que es castigado con entrar a estudiar en un exclusivo y estricto internado donde, como es lógico, las hormonas estarán revolucionadas. Ya veremos si hay tanta escenas tórridas como en Las Encinas pero, de momento, parece que a 'Omander' les surgen competidores.

MONSTRUOS A LA OBRA

Día 7. Disney+. Estreno

La factoría Pixar regresa al universo de 'Monstruos SA' y 'Monstruos University' con este 'spin-off' en el que los monstruos, más que miedo, dan ganas de adoptarlos. Está protagonizado por un solícito y dentudo monstruo que se graduó como el mejor de su promoción. Siempre soñó con convertirse en un Asustador, hasta que descubre que lo que realmente cotiza al alza ahora son las risas. Después de que le reasignen temporalmente al equipo MIFT (Mantenimiento de Instalaciones Fijas y Temporales), se verá obligado a trabajar con un grupo de mecánicos marginados mientras planea la forma de convertirse en un auténtico Bromista.

SUPERNORMAL

Día 9. Movistar+. Estreno

Al estilo de 'Working moms', Miren Ibarguren ('La que se avecina', 'Aída') saca punta de lo desquiciante que puede llegar a ser para una mujer intentar triunfar en la vida profesional y personal siendo una madre trabajadora en el siglo XXI. Sobre todo, si la protagonista en cuestión es siempre la que tira del carro porque tiene un alto cargo como jefa en un banco de inversión, algún ambicioso compañero sin cargas familiares dándole codazos (Peter Vives), tres hijos que todavía no han llegado a la adolescencia, un marido sin demasiada iniciativa (Diego Martín) y a veces le cueste reconocer que no se puede ser perfecta en todo. Creada y escrita por Olatz Arroyo y Marta Sánchez (guionistas de 'Allí abajo' y 'Aída') y dirigida por Emilio Martínez-Lázaro ('Ocho apellidos vascos'), consta de seis episodios de solo 25 minutos de duración.

THE WHITE LOTUS

Día 12. HBO. Estreno

Mike White, el creador de 'Iluminada', está detrás de esta sátira social de seis episodios ambientada en un exclusivo 'resort' hawaiano en el que la ansiada tranquilidad brilla por su ausencia, aunque los empleados siempre te reciban con una sonrisa y los relajantes masajes parezcan que te van a cambiar la vida. De hecho, al frente está un quisquilloso gerente (Murray Bartlett) en plena espiral hacia el abismo, acompañado por una sensata encargada de 'spa' (Natasha Rothwell) sumida en una montaña rusa emocional por culpa de un huésped. Entre los clientes hay desde una ejecutiva que trata a su familia como empleados a una aparentemente perfecta pareja de luna de miel cuya vida de ensueño ha empezado a desmoronarse, pasando por una adinerada e inestable mujer que trata de recuperarse de la muerte de su madre.

SCHMIGADOON!

Día 16. Apple+. Estreno

Una pareja de mochileros (Cecily Strong y Keegan-Michael Key) se embarcan en un viaje de aventura para revitalizar el 'feeling' perdido con el paso de los años. Pero se topan con un pueblo mágico rodeado de verdes praderas en el que todos viven en un musical de los años 40, cantando y bailando con sonrisas de oreja a oreja y del que parece imposible salir. Tanto tono pastel y tantas melodías pondrán a prueba su relación. Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski y Ann Harada son algunos de los actores que dan vida a los particulares vecinos.

TED LASSO

Día 23. Apple+. Temporada 2

Aprovechando la resaca de la Eurocopa, vuelve la comedia galardonada con un Globo de Oro (al mejor actor, Jason Sudeikis), entre otros muchos premios, con una segunda temporada con las mismas cuotas de buen rollo... y galletas para rebajar la tensión del personal. El protagonista, el entrenador de fútbol americano de la Universidad de Kansas que fue contratado para reflotar un club inglés a pesar de su inexperiencia en este deporte, sigue echando mano de sus grandes dosis de optimismo para animar a sus chicos. Entre los fichajes de la nueva entrega está Sarah Niles, que da vida a Sharon, una psicóloga deportiva que empieza a trabajar en el AFC Richmond.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

KEEPING FAITH. Día 1. Sundance TV. Temporada 3

MORTAL. Día 2. Netflix. Temporada 2

EMPIRE. Día 2. Disney+. Temporada 4

CRIMEN EN EL PARAÍSO. Día 4. Cosmo. Temporada 10

CARDINAL. Día 6. Filmin. Estreno. 'Thriller' dirigido por el canadiense ‘Podz’ Daniel Grou ('Mafia Inc.'). Un detective vuelve a su ciudad natal después de 10 años para incorporarse a la brigada de homicidios.

CLOSE ENOUGH. Día 6. TNT. Temporada 2

HIP HOP UNCOVERED. Día 7. Disney+. Serie documental de seis episodios que profundiza en las raíces del hip hop y abarca 40 años de historia de la música.

EN LA CIÉNAGA. Día 7. Netflix. Temporada 2

BRIGHT MINDS. Día 7. Cosmo. Temporada 2

ATÍPICO. Día 9. Netflix. Temporada 4

UN LUGAR PARA SOÑAR. Día 9. Netflix. Temporada 3

BIOHACKERS. Día 9. Netflix. Temporada 2

MCDONALD & DODDS. Día 12. Cosmo. Temporada 2

X COMPANY. Día 12. AXN. Temporada 3

THE RESTAURANT. 1951 Día 13. Filmin. Miniserie de cuatro episodios que nos devuelve al verano en el que los personajes de Nina y Calle reencontraron su amor en los bellos paisajes del archipiélago sueco.

PADRE MADE IN USA. Día 14. Disney+. Temporada 16

MI PADRE, EL ASESINO DEL ZODIACO. Día 14. Disney+. Serie documental de 'true crime'.

ROBOS MAGISTRALES. Día 14. Netflix. Serie documental de seis episodios que recrea famosos robos reales y entrevista a los ladrones que los llevaron a cabo.

EL CID. Día 15. Amazon Prime Video. Temporada 2

YO NUNCA. Día 15. Netflix. Temporada 2

SOCIOS Y SABUESOS. Día 16. Disney+. Estreno de la serie basada en la película homónima protagonizada por Tom Hanks en 1989. La vida del joven y meticuloso agente judicial Scott Turner se pone patas arriba cuando hereda a Hooch, un perro baboso y desobediente. Su nueva mascota le hace la vida imposible, pero tiene una habilidad especial para ayudarle a atrapar criminales y a encontrar el amor. Incluso puede que le ayude a resolver el misterio del último caso de su padre.

POWER BOOK 3. RAISING KANAN. Día 18. Starzplay. Ambientada en el sur de Jamaica, Queens, en 1991, es una precuela de la franquicia original de 'Power'. Se trata de un extenso drama familiar que gira en torno a la mayoría de edad de Kanan Stark, mentor, compañero y adversario de Ghost y Tommy, que finalmente muere en una lluvia de disparos en el octavo episodio de la penúltima temporada de 'Power'.

LOS HOMBRES DE PACO. Día 18. Atresplayer Premium. Segunda parte de la temporada 10.

PROFESOR T. Día 20. Movistar (canal #0). Estreno. Adaptación británica de la serie homónima belga. Ben Miller ('Los Bridgerton', 'Crimen en el paraíso') encarna al maniático profesor Jasper Tempest, un brillante criminólogo cuyo trastorno obsesivo compulsivo le ayudará a resolver los crímenes más complicados.

IRRESPONSABLE. Día 20. Filmin. Estreno. Comedia francesa sobre un joven de 32 años, padre de un hijo, que vive con su madre y que debe encontrar por todos los medios la manera de ser independiente.

EL VALLE DEL ÉXITO. Día 21. Disney+. serie de National Geographic que mezcla ficción y documental para contar la historia de Silicon Valley. Concretamente, el ascenso y la caída de tres compañías de los albores de internet: Netscape, The Globe y Pixelon.

ANIMAL KINGDOM. Día 21. Movistar Series. Temporada 5

SKY ROJO. Día 23. Netflix. Temporada 2

ROSWELL: NEW MEXICO. Día 27. HBO. Temporada 3

DARKNESS: UN NUEVO CASO. Día 27. Filmin. Secuela del oscuro 'thriller' criminal danés 'Darkness: La huella del crimen'. Cuando la policía criminal L. Bergstein recibe una llamada de un conocido, se introduce de lleno en un caso que involucra múltiples asesinatos de años atrás.