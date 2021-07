Pablo Díaz es ya uno más en la casa de miles de millones de españoles. Es lo que tiene convertirse en uno de los concursantes más queridos de la pequeña pantalla. Cada tarde cientos de miles de personas se dan cita frente a la pequeña pantalla para ver ganar a este violinista y para ver si se lleva el gran bote del programa que roza el millón y medio de euros. Aún no lo ha logrado pero las apuestas están altas. Todo el mundo sabe del potencial de Pablo Díaz. No obstante su participación hasta ahora en el programa (como es evidente) no ha salido gratis.

Pues bien, hoy podría ser el día en que el concursante se llevara el bote millonario. Una de las grandes pistas que anuncian este momento es el horario que ha elegido Antena 3 para emitir el programa. A las 20.00 horas se emitirá el programa donde Pablo previsiblemente ganará y a las 21.00 horas la cadena ha programado un 'Especial de Pasapalabra'. Pero eso no es todo porque el programa de Pablo Motos, El Hormiguero, ha anunciado que Pablo estará hoy como invitado. Lo que hace presagiar que hoy será el día esperado por muchos seguidores del concurso.