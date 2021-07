Un equipo de 'Sálvame' ha conseguido hablar con el hombre más buscado del momento. José Luis Moreno, que hace una semana fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza por su presunta implicación en el caso Titella, ha mantenido una conversación de aproximadamente siete minutos de duración con un redactor del programa vespertino de Telecinco, presentado este martes por Paz Padilla.

A pesar de todo el revuelo mediático que se ha formado en torno a su detención, el conocido productor afirma que se encuentra "muy bien". Y aunque en un principio insistía en que no podía hacer declaraciones, finalmente acabó respondiendo a las preguntas del periodista. "Menos de la muerte de Manolete, me han acusado de todo. Espero que todo se aclare y poder dar explicaciones. La justicia en este país es eso, justicia", apunta en la grabación que se ha emitido durante la tarde de este martes.

Moreno asegura que ha permanecido ajeno a las informaciones que se han ido aportando durante los últimos días sobre su figura, así como a los testimonios de algunos extrabajadores que no le dejan en muy buen lugar. "No he estado detrás de todo lo que se ha dicho, pero en estos momentos, cada uno dice lo que quiere. También sé que muchos compañeros han dicho cosas bonitas", admite el ventrílocuo, que responde a quienes denuncian haber sido acosados por él: "Está de moda lo de los acosadores. Hasta al pobre Plácido Domingo le han acusado de acosador. Le conozco muy bien y he sido testigo de que era todo lo contrario".

En el audio emitido por 'Sálvame', con un tono de aparente tranquilidad, el empresario se muestra tajante: "No soy un 'junior' para ponerme a cometer delitos cuando estás en el final de tu carrera. Como sé que en general prima el respeto y la presunción de inocencia, prefiero que las cosas sigan su curso normal, legal, tranquilo y sereno". Además, señala que todo lo que ha hecho es "absolutamente" legal y niega que tenga deudas con compañeros de profesión.

"Si me veo en prisión, será otra experiencia más. Desde allí veré cómo ha ocurrido todo. Si es justo sentiré que es justo, y si es injusto, estaré muy poco", añade. Moreno, que tiene de plazo hasta el jueves para reunir los 3 millones de euros que necesita para eludir su ingreso en prisión, parece no tener "miedo" a lo que pueda ocurrir en los próximos días: "El miedo se puede controlar cuando una persona está tranquila sobre su actitud, sobre lo que ha hecho. En estos momentos no puedo tener miedo. Puedo estar incómodo, pero tener miedo por algo que no sé me parecería torturarme antes de tiempo".