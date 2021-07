Completamente rota. Así está ahora mismo la relación entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera, que le ha dedicado un demoledor mensaje en sus redes sociales. El hijo de Isabel Pantoja se muestra más duro que nunca con su prima, que esta tarde no ha dudado en responder desde el plató de 'Sálvame'.

"Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión, ya que estoy en un punto de mi vida que para ofenderme primero tienes que importarme, y recuerda que un deseo no cambia nada pero una decisión lo cambia todo", comienza diciendo el DJ en una publicación de Instagram.

El detonante de este nuevo enfrentamiento no ha sido otro que la reacción que tuvo Anabel durante la tarde del lunes en 'Sálvame', donde estalló tras ser acusada de filtrar información de su familia. "Tú elegiste tu camino y lo respeto. Deja de dar por culo y sobre todo déjame ser feliz", le lanza Kiko desde la mencionada red social.

"No preocuparos, estoy bien pero esta es mi manera de expresar lo que siento. Son mis redes sociales y tengo el derecho de expresarme. Imagino que entenderéis a quien va dirigido", finaliza el hijo de la tonadillera.

La réplica de Anabel Pantoja no ha tardado en llegar. Este martes, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha defendido: "Doy por finalizado este tema. Me voy a centrar en lo mío, que ya me he centrado en otras cosas durante mucho tiempo. Me duele, ahora mismo tengo puesta una careta por mi madre". "Creo que eso sobraba. Yo no filtré nada", ha querido dejar claro.