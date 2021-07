Kiko Rivera reapareció ayer en televisión y lo hizo en esta ocasión como invitado de 'La resistencia'. El DJ visitó por primera vez el programa de David Broncano, que bromeó con su presencia: “Todo lo que se diga hoy aquí, se verá en Telecinco”. El cómico aprovechó los momentos en los que Kiko decía algo interesante para la cadena de Mediaset y sacaba algunas pancartas, entre ellas una que ponía “pásate a Movistar”.

Sin embargo, los conflictos de 'Sálvame' se colaron en el espacio de Movistar. El conductor del programa le preguntó al hijo de Isabel Pantoja cómo se encontraba, a lo que respondió: "Me he quitado un gran peso de encima. Me he quitado a mi prima", haciendo referencia a su actual enemistad con Anabel Pantoja tras su última discusión en un 'Deluxe'.

"Estoy aquí porque tengo amiguetes que les encantas, yo no te veo, pero porque no veo la tele ni cuando salgo yo", confesó el hijo de la cantante. Rivera agradeció al programa su invitación, ya que, según sus palabras, en ‘La Resistencia’ no se interesan solamente por sus problemas familiares. Broncano le respondió riendo: “Tampoco conozco tus problemas familiares”.

El momento en el que Kiko Rivera le iba a dar su regalo, le propuso un cambio: la muñeca que trajo Omar Montes por otro obsequio que le interesaría todavía más. El presentador aceptó y así se hizo con la llave de Cantora. David Broncano aprovechó el momento en el que le hacía el regalo para mostrar su pancarta más importante delante de las cámaras: “Stop LGTBIfobia”.

En cuestión a la situación económica del DJ, que se encuentra de guerra con su madre debido a la herencia del difunto Paquirri, este no quiso matizar en un principio la cantidad de la que disponía, pero después aclaró: “Puedo tener un millón y medio en el banco”. A la pregunta del sexo que había practicado este mes, dijo: “Follo poco, pero es que tengo tres hijos”, y acabó revelando: “Me gusta follar en la cocina para tener la nevera al lado”.