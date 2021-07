Después de su 'sentencia' a Anabel Pantoja a través de su cuenta de Instagram al asegurar que "para ofenderme primero tienes que importarme" antes de perdirle que dejase "de dar por culo" y le permitiese "ser feliz", Kiko Rivera ha reaparecido en el programa que presenta David Broncano en 'Movistar+', 'La Resistencia' para promocionar su nuevo tema, 'El conejo de la suerte'.

Y, como no podía ser de otra manera, el hijo de Isabel Pantoja se relajó tanto que, entre risas y bromas, hizo numerosas confesiones - desvelando entre otras cosas cuánto dinero tiene en el banco y como es su vida sexual con Irene Rosales - sin olvidarse de su prima Anabel, a la que mandó un nuevo mensaje que, a buen seguro, no habrá hecho ni pizca de gracia a la colaboradora de 'Sálvame'.

"Yo estoy acostumbrado a ir a todo tipo de programas, que no es que sean ni mejores ni peores porque no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero ojalá todos los programas fueran como éste que no le interesa mis problemas familiares", afirmaba Kiko antes de asegurar que "tengo más problemas que un cuadernillo Rubio, pero soy feliz". "Del 1 al 10 ahora mismo un 10 porque me he quitado un gran peso de encima, a mi prima, me la he quitado", soltaba el Dj en referencia a Anabel.

Confesando que sus hijos Francisco, Ana y Carlota son "lo más maravilloso que tengo" pero te "impiden hacer muchas cosas, como salir a las discotecas, ir a cenar con tu mujer o echar un polvo en el salón", Kiko se soltaba como nunca y, como ya es un clásico en el programa presentado por Broncano, no dudaba en hablar sobre su vida sexual. "Follo poco", revelaba, explicando entre risas el motivo: "Tengo tres hijos. Además, a mí me gusta follar en la cocina para tener la nevera al lado cuando acabo". "Es complicado porque cuando mi mujer tiene ganas, yo no puedo. Cuando las tengo yo, ella no puede y cuando los dos tenemos ganas a la vez la niña está por medio y no se puede", ha añadido resignado.

Y, otro clásico de 'La Resistencia', Kiko desvelaba cuánto dinero tiene en el banco: "Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro. Sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros. Un poquito arriba, un poquito abajo...", aseguraba ante el estupor de Broncano.

Una verborrea que Kiko se dejaba en el plató de 'Movistar+' ya que, ante nuestros micrófonos, el Dj ha guardado silencio como de costumbre y ha evitado hablarnos del duro mensaje que ha dirigido a su prima Anabel, de la guerra que mantiene con su madre y con su tío Agustín Pantoja y del gran apoyo que está suponiendo su hermana Isa para él.