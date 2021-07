Convertida en una de las actrices más populares de nuestro país por su papel en 'La que se avecina' y a pesar de no haber hablado con ninguno de sus compañeros de serie sobre la sorprendente detención de José Luis Moreno - acusado de cometer presuntamente delitos de estafa, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental - Carlota Boza no ha dudado en volver a salir en defensa del controvertido productor, con el que ha trabajado en varias ocasiones.

Sorprendida por su detención "de la noche a la mañana" y de la cantidad de delitos que presuntamente habría cometido, la actriz asegura que cree "en la justicia" y afirma que "lo que tenga que salir saldrá", dejando claro que ni Alberto ni Laura Caballero - creadores de 'La que se avecina' y sobrinos del ventrílocuo - tienen nada que ver en este turbio asunto.

A pesar de que su contacto con José Luis Moreno ha sido "meramente profesional" y jamás ha estado en su casa, Carlota sostiene que "nunca he tenido ningún problema con él" y no conoce a nadie que lo haya tenido: "Jamás he conocido a alguien o he trabajado con alguien que haya tenido un problema de ese tipo con él", asegura, señalando que "en las grabaciones los actores solemos estar muy unidos entre nosotros y alguien se acabaría entrando" si hubiese pasado algo turbio con el productor.

Muy amiga de Victoria Federica - a la que define como "súper cercana, humilde y cariñosa", Victoria no ha dudado en lanzar un piropazo a Froilán, con el que también ha "coincidido alguna vez". "Ahora está más guapo", confiesa sonriente, aunque descartando una cita con él: "No creo, es el hermano de mi amiga y queda un poco feo".