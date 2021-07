Rosa no tuvo cita idílica en su visita al restaurante de 'First Dates'. Esta pensionista gaditana de 57 años no quiso saber nada más de Antonio tras compartir una cena en la que tensión estuvo muy presente por los comentarios y silencios de éste. "No le quiero volver a ver ni como amigo", explicó la mujer en 'La decisión final' antes de marcharse del local.

Antonio es hombre de playa y bailes latinos, y Rosa podría ser la mujer con la que sacudir las caderas hasta el amanecer 🌙 #FirstDates26E https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/QDR6cLqafc — First Dates (@firstdates_tv) 26 de enero de 2021

Concretamente, el mal rollo se hizo visible después de que Antonio le preguntase a Rosa con cierta ironía si no se iba a fumar un cigarrillo, dando la impresión de que quería decirle que no le agradaba que tuviese ese hábito. "A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me gustan que prohíban cosas porque yo sé mis límites", dijo la mujer algo harta de los comentarios del hombre.

Instante después, el postre tampoco endulzó la cena que compartiendo. La tirantez que existía entre los dos aumentó después de que Antonio le lanzase otra indirecta a Rosa al decirle que la tarta de queso que había pedido "engorda mucho", algo que terminó definitivamente con su paciencia: "Me vas a dar la cena... el tabaco no, el pastel engorda... ¿Entonces qué hacemos?".

"Cada vez se estaba mosqueando más. Lo que pasa es que pensé que esto se me estaba yendo de las manos. Le di la razón, le dije que todo lo estaba haciendo bien y ya está", afirmó Antonio entre risas antes de que Rosa decidiese darle calabazas y marcharse sola del restaurante de 'First Dates'.