Adam Demos: 10 cosas sobre el nuevo mito sexual de la serie 'Sexo/Vida' (Netflix)

Adam Demos nació en Wollongong, al sur de Sídney. Su debut televisivo fue en la telenovela australiana ‘Home and Away’ (2009). No dio el salto internacional hasta ‘UnREAL’ (2015), una producción en la que coincidió con Stacy Ruskeyer, creadora de ‘Sexo/Vida’. En esta serie de Netflix da vida a Brad, un productor musical australiano, canalla y sexy, por lo que su acento nativo le ha sido útil.

MIEMBRO DESTACADO DEL REPARTO

Una escena de ducha ha bastado para encumbrarlo. ‘Sexo/Vida’ se centra en las fantasías de Billie Connelly, una madre reciente cuyo apetito sexual no sacia su ideal marido. «Hace 18 meses que no me hace un ‘cunnilingus’, yo he expulsado a un ser humano de mi cuerpo en la mitad de tiempo», se queja al inicio de la trama. Comienza a escribir un diario que no tardará en protagonizar Brad, el exnovio al que interpreta Adam Demos, que reaparecerá en su vida. Su desnudo frontal en la ducha del gimnasio, hasta donde le persigue el intrigado marido, se hizo viral en TikTok por las dimensiones de su pene.

ICONO DE LA 'FEMALE GAZE'

Stacy Ruskeyer ha defendido que el desnudo frontal de Adam Demos no solo perseguía la excitación sino que era necesario. Para construir el personaje del marido, y mostrar hasta qué punto le obsesiona el exnovio de ella. Pero sobre todo porque ‘Sexo/Vida’ se cuenta desde una mirada femenina (‘female gaze’) y enseñarlo todo era importante para comprender la magnitud de su deseo. Adam Demos no tuvo inconveniente: estaba en el guion desde el principio.

PAREJA DE LA COPROTAGONISTA

El actor es pareja de Sarah Shahi, en la ficción Billie Connelly. Según ha explicado ella, se conocieron en el tráiler de maquillaje y fue un flechazo. Desvelaron su relación en vísperas de Año Nuevo. «No estoy exactamente segura de cómo dos personas en lados opuestos del mundo podrían tener más en común, estaban destinadas a conocerse. Pero sí sé que conocí a mi alma gemela», le felicitó la actriz tejana, de padre iraní y madre española, por su 36 cumpleaños.

TRIÁNGULOS QUE SOBREPASAN LA PANTALLA

Shahi estuvo casada con el actor Steve Howey (‘Shameless’), con quien tuvo un hijo y luego mellizos. Se divorciaron en 2020, aunque no está claro cuándo entró en escena el australiano.

'COORDINADOR DE INTIMIDAD'

Dada la carga erótica de ‘Sexo/Vida’, fue muy útil contar con un ‘coordinador de intimidad’ durante el rodaje. «Lo ensayabas tanto que, cuando lo hacías, era mucho más cómodo. Se habla de todo: desde los movimientos de las manos hasta los de la respiración», explicó a ‘Entertainment Weekly’.

OBRERO ANTES QUE ACTOR

Antes de decidirse a ser actor, Demos trabajó como obrero en la empresa de demolición de su padre. La experiencia le sirvió en su estreno en Netflix, la comedia romántica ‘Amor en obras’.

EL ÁNIMO DE UNA MADRE

Demos se decidió a seguir su vocación ya con 23 años, cuando ingresó en la Screenwise Film & TV Acting School de Sídney. Y todo gracias al ánimo de su madre, que le ayudó a buscar la escuela.

AMANTE DEL DEPORTE

Atlético como se le ve, en su cuenta de Instagram muestra cómo practica todo tipo de deportes, desde el golf a la escalada.

Viajero

Otra de sus aficiones es viajar, a lo que destinó todos sus ahorros durante sus años de obrero. Ha estado en Canadá, Nueva Zelanda, Tailandia, Bali y Europa.