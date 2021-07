La hija de Al Bano y Romina Power, Ylenia Carrisi, habría sido "encontrada viva en un sótano" de Nueva Orleans, según han publicado hace unos días medios italianos en una noticia de la que se ha hecho eco el programa 'Sálvame' de Telecinco. Una de sus colaboradoras, Lydia Lozano, que hace años protagonizó una dura polémica al asegurar que Ylenia estaba viva, no ha querido pronunciarse al respecto y, de hecho, ha asegurado que no sabía nada de este asunto. Ylenia Carrisi desapareció en 1994 en Nueva Orleans y, desde entonces, muchos han sido los rumores sobre su paradero, aunque jamás se ha hallado una pista fiable sobre dónde se encuentra o sobre lo que le ocurrió.

"La prensa italiana publica que se había encontrado un expediente secreto en el que se afirma que Ylenia Carrisi", la hija de Al Bano y Romina Power, "había sido encontrado viva en una sótano" de la mencionada ciudad estadounidense, tal como destacó uno de los periodistas de 'Sálvame'. Según esta información, la vida de la joven no sería precisamente un lecho de rosas e incluso apunta a que viviría entre indigentes y en estrecha relación con el consumo de drogas.

El programa de Telecinco se ha puesto en contacto con Al Bano para saber si, como padre de Ylenia, la Policía de Nueva Orleans se había puesto en contacto con él. El cantante ha quitado veracidad a la información y ha asegurado que se trata de un rumor sin fundamento. "Son todos hijos de Lydia Lozano -ha dicho-; no hay un kilo de verdad. Mi hija no está en esta tierra".

Lydia Lozano habla del hallazgo de Ylenia Carrisi

Tras estas palabras del padre de Ylenia Carrisi, Lydia Lozano ha asegurado comprender la postura de Al Bano. "Que tenga a Lydia Lozano en mente cada vez que habla de este tema es algo que comprendo", ha explicado la colaboradora de 'Sálvame", al tiempo que aseverar "respetar muchísimo" la postura del artista italiano sobre este asunto.

Lydia Lozano protagonizó una agria polémica con Al Bano hace unos años al mantener que la joven estaba viva. Así que no es de extrañar que, tras conocer la noticia publicada en medios italianos sobre el presunto hallazgo de la hija de Al Bano y Romina Power, todos los colaboradores de 'Sálvame' hayan querido conocer la postura de Lozano sobre la supuesta vida de Ylenia Carrisi en Nueva Orleans. Sin embargo, la periodista se niega a hablar del tema.

"Solamente pienso en que yo dije que no volvería a hablar del tema", ha afirmado tajante Lydia Lozano. "Llamad a los periodistas" que han publicado la noticia, ha agregado, porque "yo no tengo nada que decir. Dios me libre".