10 grandes episodios sobre vacaciones de verano

Sobre todo desde que las plataformas permiten descargar material 'offline', irse de vacaciones no ha sido excusa para dedicar al menos un rato al día a la pasión por la ficción serializada. Esos días de (relativo) descanso pueden servir para ponerse al día con los estrenos del año, recuperar clásicos pendientes o, en caso de no poder viajar, hacerlo a través de las desventuras de tus personajes predilectos. Aquí recordamos una decena de escapadas veraniegas míticas de otras tantas series de televisión.

1. 'Seinfeld': 'Los Hampton' (S5E21; 1994)

En el penúltimo episodio de la quinta temporada, la banda se iba de fin de semana a los lujosos Hampton para ir a ver al bebé de unos amigos. No era lo único que veían: Jerry, Elaine y Kramer, al menos, tienen el privilegio de ver en 'topless' a la novia de George (Melora Walters, pre-'Magnolia') antes que el mismo George. Este último, además, sufre la visita inesperada de la novia de Jerry cuando estaba desnudo y con su miembro viril presuntamente escogido por el agua de la piscina. Historia histérica de la telecomedia. Disponible en Prime Video.

2. 'Los Simpson': 'Verano de 1,5 m' (S7E25; 1996)

A veces se nos olvida, pero 'Los Simpson' podría ser la serie (de animación o no) definitiva: todos los géneros, todos los humores, ingenio y emoción unidos en uno. Su final de séptima temporada sabe a gran final de serie. Tan surrealista como conmovedor, es una delicia iniciática sobre el verano que la familia Simpson se quedó en la casa de Flanders en Cabo Cod, Lisa luchó por ser popular, Bart porque su hermana no lo fuera, y todo acabó bien. O mejor que bien: en los créditos finales suena 'All summer long' de Beach Boys. Disponible en Disney+.

3. 'Friends': 'El de la playa' (S3E25; 1997)

En las telecomedias se suele usar el episodio de vacaciones, en el que se sale de los escenarios típicos y vemos a nuestros héroes en otras localizaciones, como más o menos colorido final de temporada. 'El de la playa' cerró la tercera temporada de 'Friends', pero, en honor a la verdad, la escapada de la banda pudo ser más espectacular: cuando llegan a la casa de playa que les han prestado, descubren que se ha inundado y está llena de arena. A completar con 'El de la medusa', clásico inaugural de la siguiente temporada. Disponible en HBO.

4. 'Sexo en Nueva York': 'Huida de Nueva York' (S3E13; 2000)

Donde el grupo de mejores amigas, con excepción de Charlotte (Kristin Davis), que acaba de volver de su frustrante luna de miel, hace una escapada a L.A. para que Carrie (Sarah Jessica Parker) pueda hablar con Matthew McConaughey (así es, Matthew hace de Matthew) sobre la posible adaptación de sus columnas al cine. Según 'Vogue', sería el mejor episodio de la serie. Desde luego, resulta muy superior a aquella película innombrable sobre ciertas vacaciones en Abu Dabi. Disponible en HBO.

5. 'The office': 'Juegos de playa' (S3E24; 2003)

Dando por hecho, aunque no sea seguro, que podrá dejar su puesto por uno mejor, Michael Scott (Steve Carell) se lleva a los empleados de Dunder Mifflin a la playa para una serie de juegos con la que podrá decidir quién es el mejor reemplazo. Es todo una clara parodia de 'Supervivientes', aunque las pruebas son más propias de 'Humor amarillo'. Dirigió el capítulo el mismísimo Harold Ramis, autor de 'Atrapado en el tiempo' y querido Cazafantasmas (el Dr. Egon Splenger). Disponible en Prime Video.

6. 'Scrubs': 'Mi alma ardiente' (S8E14 y 15; 2009)

Quizá el apasionamiento alrededor de 'Ted Lasso' devuelva algo de merecida reputación a 'Scrubs', de su cocreador Bill Lawrence. Merece la pena asistir a cierta terrible boda de la tercera temporada o irse a las Bahamas para otra boda, la del Conserje (Neil Flynn) del hospital Sacred Heart, en este doble episodio hilarante de la octava. Pero igual es hora de ir pensando en un 'rewatch' completo aprovechando su 20º aniversario en octubre. Disponible en Disney+.

7. 'Modern family': 'Hawái' (S1E23; 2010)

Más o menos cada temporada, la querida familia de Fox se ha ido de vacaciones a alguna parte: un rancho de Wyoming, Disneyland (que no Disneyworld, como en 'Padres forzosos'), Palm Springs o Las Vegas. Especialmente memorable fue la escapada a Hawái: el móvil de Haley volando hacia la piscina, la poco grave desaparición de Lily en un ascensor, los problemas de convivencia del ordenado Manny y el desatado Luke… Una máquina expendedora de bromas. Disponible en Disney+.

8. 'Mad men': 'La entrada' (S6E1 y 2; 2013)

Esta (doble) première de temporada arrancaba en un paisaje idílico, pero en realidad hablamos de una entrega de 'Mad men' especialmente oscura, en la que la muerte es casi un personaje más. Don (Jon Hamm) y Megan (Jessica Paré) han llegado a un hotel de Hawái en misión de reconocimiento con todos los gastos pagados. Un momento icónico entre mil: Don leyendo el 'Infierno' de Dante en la playa mientras Megan pide su segundo cóctel. Disponible en Prime Video, Rakuten TV y Starz.

9. 'Girls': 'La casa de la playa' (S3E7; 2014)

Esto debería haber sido un encuentro reparador entre amigas, una oportunidad, como dice Marnie (Allison Williams), de "demostrar a todo el mundo a través de Instagram que todavía podemos divertirnos como grupo". Pero nada sale como se esperaba: a la fiesta se une, en palabras también de Marnie, "el reparto de 'Magic Mike'", y Shoshanna (Zosia Mamet) acaba soltando a sus amigas todo lo que piensa de ellas en plena borrachera. Suerte de ese icónico baile final conciliador. Disponible en HBO.

10. 'La maravillosa Sra. Maisel': '¡Nos vamos a los Catskills!' (S2E4; 2018)

El drama alegre (más que comedia hilarante) de Amy Sherman-Palladino alcanzó un punto bastante álgido con el arco de tres episodios que llevó a la Sra. Maisel (Rachel Brosnahan) a los Catskills, destino vacacional favorito de los judíos estadounidenses entre los años veinte y los setenta. El primer capítulo de dicho arco, en concreto, es un disfrute: nada que empiece con una recreación plano-por-plano de los títulos de crédito de 'Matar a un ruiseñor' puede ser malo. Disponible en Prime Video.