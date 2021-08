Lily James, la nueva Pamela Anderson con vida amorosa de telenovela

A sus 32 años, esta inglesa nacida en el condado de Surrey tuvo el ejemplo a seguir en casa, con una madre y una abuela actrices (la estadounidense Helen Horton, la voz de Madre en 'Alien') y un padre músico. Tras debutar en televisión en la serie de la BBC 'Just William' e ir cogiendo experiencia en 'El diario secreto de Hannah', su primera gran oportunidad le llegó con la exitosa 'Downton Abbey', a la que se incorporó en la tercera temporada para dar vida a la dulce y rebelde lady Rose MacClare, la prima de Lord Grantham, que fue ganando protagonismo poco a poco en la trama hasta convertirse en una de las protagonistas.

Aquí comenzó su idilio con las ficciones de época, que ha ido coleccionando en su currículum. Después de convertirse en la Cenicienta de carne y hueso de Disney, fue sumando títulos como la miniserie 'Guerra y paz' y las películas 'Una buena receta', 'Orgullo + prejuicio + zombis', 'Baby Driver', 'Mamma Mia! Una y otra vez', 'Yesterday', el 'remake' para Netflix de la 'Rebeca' de Hitchcock y 'La excavación', cada vez con papeles más destacados.

'A la caza del amor', en busca de ellas mismas

En 'Orgullo + prejuicio + zombis' conoció al actor Matt Smith ('Doctor Who'), con el que iniciaría una relación en 2014 que duraría cinco años, hasta que al intérprete que dio vida al duque de Edimburgo en su época de juventud en 'The Crown' comenzaran a emparejarlo con su 'reina' en la serie de Netflix, Claire Foy. Los tabloides británicos hablaban incluso de la inminente boda de James y Smith, algo que nunca llegaría a materializarse.

El culebrón con Dominic West

Después de que la relacionaran con Chris Evans ('Capitán América), su gran culebrón televisivo no fue ficción, sino muy real, y lo vivió el año pasado durante el rodaje de 'A la caza del amor', miniserie de la BBC dirigida por Emily Mortimer que acaba de estrenar en España Movistar+. En esta producción ambientada en la época de entreguerras coincidió con Dominic West, actor de 51 años de títulos como '300', 'Chicago', 'The Wire' y 'The affair', con el que la prensa británica le pilló en actitud cariñosa en un viaje a Roma. Las comprometidas fotos provocaron un auténtico terremoto mediático en Gran Bretaña, ya que el intérprete estaba (aparentemente) felizmente casado desde hacía una década con la aristócrata y paisajista irlandesa Catherine Fitzgerald, madre de sus cuatro hijos.

El escándalo se zanjó poco después con una declaración pública de West y su esposa a las puertas de su casa de Wiltshire (Inglaterra) confirmando la estabilidad de su relación. "Solo quiero decir que nuestro matrimonio es fuerte y seguimos juntos", afirmó el actor ante los periodistas congregados antes de besar a su mujer y entregarle a los medios de comunicación un documento que contenía las mismas palabras y las firmas de ambos.

James, por su parte, quiso desmarcarse del tema centrándose en el trabajo. Después del disgusto ha rodado una comedia con toques de Bollywood con Emma Thompson, 'What's love got to do with it?', y ya se la ha podido ver transformada en Pamela Anderson en la grabación de 'Pam & Tommy' junto a Sebastian Stan ('Falcon y el Soldado de Invierno'), con melena rubia alborotada, pechos más generosos y con algún que otro tatuaje. Ahora, igual que la 'exvigilante de la playa' a la que recreará en la pantalla, la emparejan con un rockero, en su caso Michael Shuman.