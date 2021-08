'Cruel summer', la serie de misterio juvenil que sacudirá el verano

Producida por Jessica Biel (quien ya acertó con 'The sinner'), sigue los caminos entrecruzados de dos chicas muy diferentes, la popular Kate Wallis (Olivia Holt) y la algo nerd Jeanette Turner (Chiara Aurelia), durante no uno, sino tres veranos: los de 1993, 1994 y 1995. La estructura diseñada por el guionista Bert V. Royal ('Secretos y mentiras'), que dejó el proyecto tras el piloto por choques con un ejecutivo, invita al visionado proactivo. Cada episodio se centra en un mismo día de esos tres años y viaja de forma fluida entre las distintas épocas, cada una con su propia estética. Además, en cada episodio se presenta la historia desde un punto de vista diferente, ahora el de Jeanette, ahora el de Kate, lo que da pie a un relato diabólicamente poliédrico.

En el piloto asistimos a momentos cruzados de tres veintiunos de junio. Jeanette es una chica (todavía) invisible con dos mejores colegas, Mallory (Harley Quinn Smith) y Vincent (Allius Barnes), quien parece beber secretamente los vientos por ella. Pero quien obsesiona a la protagonista es Kate, la chica favorita de todos. El veintiuno de junio de 1994, Kate ha desaparecido misteriosamente y Jeanette parece haberse convertido en su relevo: ya no lleva brackets, ignora a sus viejos amigos y sale con Jamie Henson (Froy Gutierrez), exnovio de la chica desaparecida, para más señas. En 1995, Jeanette es la persona más odiada del país.

La influencia de Mr. Minghella

¿Qué fue antes a la hora de crear este laberinto? ¿Trama o estructura? "Me uní al proyecto después de filmarse el piloto", explica la 'showrunner' Tia Napolitano (guionista-productora de 'Anatomía de Grey' o 'Estación 19') en entrevista por videollamada. "Pero creo que, en este caso, trama y estructura son una sola cosa; colaboran una con la otra de forma maravillosa". La forma de dosificar (u ocultar) la información mientras se alterna entre tiempos puede recordar a 'Big little lies', pero Napolitano no la tenía en mente. Saca a relucir una influencia más inesperada: “Pensaba mucho en 'El talento de Mr. Ripley', de Anthony Minghella, por ser un gran thriller psicológico que, además, te transporta a otro lugar, en ese caso la Italia de los cincuenta. Nuestra serie te transporta a una pequeña localidad estadounidense en los noventa. Queríamos que fuera como viajar en el tiempo y que fuera igual de sorprendente que aquella película”.

Napolitano y su equipo logran sorprender a todos los niveles, no solo el argumental. El director de fotografía Jayson Crothers y los directores de la serie se las ingeniaron no solo para crear tres estéticas diferentes, sino para ser capaces de transitar entre ellas sin cortar el plano. En el primer episodio, dirigido por Max Winkler ('Flower'), un magistral plano con dolly recorre las tres épocas a la vez que escanea suavemente un dormitorio. "Cada director trajo su propia creatividad a la serie –explica Napolitano–, pero ese momento del que habla fue una referencia toda la temporada. Si hacía falta inspiración, nos parábamos y veíamos esa escena. Es lo que todo el mundo recuerda del piloto".

No va por Bananarama (por desgracia)

Eso y, seguramente, la versatilidad de Chiara Aurelia, joven actriz a la que vimos hace poco en la segunda parte de 'La calle del terror', la de 1978, como abeja reina del Campamento Nightwing. Su transformación de chica inocente a posible monstruo es una revelación. "Esa es la palabra, revelación", afirma Napolitano. "Chiara es una fuerza de la naturaleza". Tampoco queda corta en talento, o talentos, Olivia Holt, desde 2014 con contrato como artista pop, como recuerda cantando también en la serie. Y hablando de pop, ese título, ¿es por la canción de Bananarama? ¿Por la más reciente de Taylor Swift? "No está particularmente inspirado por Bananarama", dice Napolitano entre risas. Oh, qué lástima.