El cantante colombiano Maluma está en plena gira internacional con su "Papijuancho Tour". El autor de "Felices los cuatro" está aprovechando los meses de verano para presentar sus nuevas canciones y reencontrarse con sus fans tras casi año y medio de restricciones por el coronavirus. El de Medellín acostumbra a ser muy próximo con sus seguidores, tanto en redes sociales como en sus conciertos y ha sido precisamente en su última actuación cuando no ha dudado en subir al escenario a algunas de las asistentes para darles un beso.

Las reacciones no se han hecho de esperar y el matinal de Antena3 "Espejo público" ha sido uno de los programas más críticos con el colombiano. La presentadora del magazine durante los meses de verano, Lorena García, ha sido tajante contra Maluma. La periodista estaba realmente consternada por la actuación del de Medellín, tanto por la forma de saltarse las medidas mínimas de seguridad y espacio interpersonal con los asistentes al concierto como lo que ha calificado de "sexismo puro".

"Oye, ya está bien de ver besos, esto me parece horroroso"

La periodista, que sustituye a Susana Griso durante sus vacaciones, no ha dejado títere con cabeza y ha arremetido contra lo que consideraba "asqueroso" al ver cómo el cantante iba invitando a subir al escenario una a una a las fans para besarlas. "Oye, ya está bien de ver besos, esto me parece horroroso. Ni pandemia, ni no pandemia, esto es una... Incalificable, sexismo puro, asqueroso...". "Mira que Maluma me caía bien, pero no había visto estas imágenes", sentenció.

"Por muy fan que seas, por mucho que les guste, están invadiendo su espacio y creo que no deberían hacerlo", añadió Lorena García