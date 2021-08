'Sálvame' ha sometido esta semana a varios de sus colaboradores a un test de inteligencia, tal y como ya hicieran en el pasado otros tantos. Hasta la tarde de ayer, Kiko Jiménez y Raquel Bollo eran quienes habían obtenido un peor resultado con una puntuación 104. Sin embargo, María Patiño ha empeorado esa marca.

La presentadora de 'Socialité', que en todos los años de historia de ‘Sálvame’ se había negado a hacerlo, quedó última en el ranking al obtener un cociente de 101. La psicóloga explicó entonces que la colaboradora se había puesto muy nerviosa y que, en una situación de tranquilidad, el resultado habría sido mejor.

"Es un resultado perfectamente digno, puedes seguir presentando Socialité", bromeó Kiko Hernández al desvelar el resultado de su compañera. Visiblemente afectada y avergonzada, a pesar de que su resultado entraba en la media, Patiño se acabó hundiendo: "Hasta que no mejore esto no me vuelvo a poner delante de las cámaras".

"Tus resultados han sido peores porque te estabas exigiendo tanto a ti misma que te bloqueabas", le intentaba consolar la psicóloga del programa ante su decepción. "Tengo que aceptar que soy así de limitada y ya está", lamentó la presentadora.