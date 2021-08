Las series clave para la semana del 9 de agosto

1. '¿Qué pasaría sí…?', otros rumbos superheroicos

En su primera serie animada, basada en una querida serie de cómics, Marvel Studios juega a hacer historia contrafactual del UCM con la connivencia de los actores originales en las voces. Por ejemplo: ¿y si hubiera sido Peggy Carter (Hayley Atwell) la que se convirtiera en súper soldado? La animación corre a cargo del estudio canadiense Squeeze y el australiano Flying Bark, pero Marvel Studios ya planea crear su propio miniestudio de animación. Disney+, desde el miércoles, día 11.

2. 'Modern love (T2)', todas las caras del amor

John Carney, director del 'sleeper' 'Once (Una vez)' y, después, 'Begin again' o 'Sing Street', sigue reivindicando las historias de amor en esta segunda entrega de la antología basada en la columna sobre relaciones de 'The New York Times'. Él mismo dirige el episodio más esperado, el que une a Kit Harington y Lucy Boynton como posible pareja imposiblemente perfecta. Otros corren a cargo del más conocido como actor Andrew Rannells o el prometedor tándem formado por Logan George y Celine Held. Prime Video, viernes, día 13.

3. 'Nuevo sabor a cereza', el subsuelo de Hollywood

Nick Antosca (creador y showrunner de 'Channel Zero') ha urdido con Lenore Zion esta misteriosa miniserie sobre una aspirante a cineasta (Rosa Salazar, la protagonista de 'Alita: Ángel de combate' o 'Undone') que trata de abrirse paso en el Hollywood de los noventa y acaba enroscada en un viaje psicodélico de venganza sobrenatural. El tráiler no resulta del todo alentador, pero si Catherine Keener o Manny Jacinto también han querido participar, algo debe tener la serie. Netflix, viernes, día 13.

4. 'Heels', hermano contra hermano

Hace ahora cuatro años, antes de crear 'Loki' y convertirse en esperanza de Marvel, Michael Waldron ideó una serie dramática sobre lucha libre que acabó entrando en producción en 2020. 'Heels' es una saga familiar sobre los porosos límites entre vida y espectáculo, los lazos que unen y ahogan y los rincones semiolvidados de Estados Unidos. Jack (Stephen Amell) y Ace Spade (Alexander Ludwig) son dos hermanos enfrentados tanto dentro como fuera del ring. Starzplay, desde el domingo, día 15.

5. 'L: Generación Q (T2)', todo el espectro de la sexualidad y el amor

Esta secuela tardía de 'L' llegó como una especie de corrección a las limitaciones del original, en la que apenas aparecían lesbianas 'butch', no había demasiado protagonismo latino y el único personaje trans vivía en perpetuo calvario. A los nombres clásicos del reparto original y las revelaciones del 'reboot' (Jacqueline Toboni en cabeza) se suman en esta temporada Rosie O’Donnell, Donald Faison, Griffin Dunne y Vanessa Williams. Movistar+, desde el domingo, día 15.