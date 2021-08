Ha llegado el momento. La venezolana Fabiola Martínez se sentará hoy en el planto de Sálvame Deluxe para contar "su verdad" tras la separación con Bertín Osborne y cómo afronta su nueva vida. La madre de los dos hijos del cantante ha tomado una decisión y se enfrenta a una de las entrevistas más comprometidas. "Es mi momento, hasta ahora no había hablado"

Mañana en #ViernesDeluxe se sienta Fabiola, exmujer de Bertín Osborne. A las 22:00 h , Fabiola nos cuenta como es su nueva vida. pic.twitter.com/mmO8wdGKVk — Deluxe (@DeluxeSabado) 5 de agosto de 2021

Después de varios meses en silencio tras su súbita ruptura, Telecinco da el bombazo y consigue una de las entrevistas más deseadas para hablar de los motivos que realmente la llevaron a separarse del seductor cantante tras dos décadas juntos y dos hijos en común. Cuando la noticia de su separación ya era pública, Bertín decidió lanzar un comunicado para evitar falsas especulaciones. "Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo...", comenzó diciendo para corroborar la noticia. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", aseguró el presentador.

"Después de haber pasado un tiempo prudencial en un año de cambios, he decidido hablar. Me dicen que puedo con todo, pero no es así. También es necesario derrumbarse, te etiquetan que puedes con todo y no te dan ese espacio para llorar, que es bueno. Afortunadamente mi familia si me ha dado ese espacio", ha dicho Fabiola Martínez en la previa de la entrevista que realizará.