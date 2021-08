Vive su primer verano como divorciada y está radiante. Susanna Grisso disfruta de unos días de descanso en la Costa del Sol, desconectando, pero sin perder de vista completamente sus proyectos profesionales. La presentadora ya prepara nueva temporada de 'Espejo Público', el magacín de Antena 3 del que lleva al frente desde 2006.

La catalana no quiere desvelar mucho de las novedades que traerá 'Espejo Público' cuando se incorpore en septiembre. Pero ella misma nos adelanta que habrá cambios visuales y ha querido dejar claro si el nombre de Olga Moreno estará entre los nuevos fichajes del espacio televisivo. "Yo creo que es más personaje de la cadena de la competencia, no le veo encaje" asegura Susanna, quien prefiere no opinar en el conflicto que mantiene la familia Flores Carrasco, ya que "Yo no tomo partido ahí, no tengo vela en ese entierro".

Respecto a cómo está llevando su divorcio, Susanna mantiene la misma línea diplomática: "Bien, muy bien, con muy buena relación y disfrutando del verano al máximo". La cordialidad con su exmarido, Carles Torras, es notable y gracias a esta buena sintonía sus hijos no han notado diferencia al tener padres separados: "Tenemos muy buena relación y ellos no lo están acusando nada".