Tania Martín, la emprendedora que se hizo viral en 'Madrileños por el mundo' por su desparpajo y espontaneidad ante las cámaras, reapareció este domingo en 'Viajeros Cuatro'. Unos años después de dar el salto a la fama en redes sociales, ha vuelto a protagonizar un reportaje televisivo en Sidney, donde actualmente trabaja como monitora de acroyoga en una escuela infantil.

"Para mí Australia es un paraíso. Llegué aquí hace siete años con la felicidad de levantarme cada mañana como loca, queriendo hacer un montón de cosas. Medito mucho, soy una persona hiperactiva", comenzó explicando Tania, que compartió una curiosa reflexión: "La gente se debe arreglar primero la mente, y luego ya preocuparse por el exterior. Yo de momento, como me estoy arreglando por dentro, todavía no me he tuneado por fuera".

La madrileña, que también ha creado su propia marca de ropa, está a la espera de obtener la residencia en Australia: "Quiero que me la den, no me quiero ir de aquí. No me quiero casar con un australiano para que me den los papeles, si me caso es por amor".

señoras y señores tania la del acroyoga ha vuelto a nuestras vidas pic.twitter.com/CgEEuQZOvj — peri (@T5Comento) 8 de agosto de 2021

La monitora mostró antes las cámaras de Cuatro su vivienda, acondicionada "para estar todo el día haciendo yoga". Además, habló con el reportero sobre otras de sus grandes pasiones: el boxeo, el surf y las motos. "Esta moto me va a matar a disgustos", afirmó mientras enseñaba una pila de multas.

Durante el reportaje, Tania llevó al equipo de 'Viajeros Cuatro' hasta la escuela donde trabaja con niños. "¡Voy a hacer acroyoga, que me encanta!", exclamó haciendo un guiño a la frase más recordada de su aparición en 'Madrileños por el mundo' hace ya cinco años.