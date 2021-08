Las entregas de esta semana de 'Pasapalabra' nos ha dejado la reaparición de un rostro que hasta unos meses formaba parte de Atresmedia. Después de su salida como colaboradora de 'Zapeando', Anna Simón ha regresado a Antena 3 para convertirse en una de las nuevas invitadas del concurso presentado por Roberto Leal.

Además de conseguir varios segundos en las diferentes pruebas, Simón ha tenido como compañero de equipo al actor José Lamuño, con el que se ha enfrentado a Cristina Lasvignes y Antonio Hortelano, uno de los míticos protagonista de 'Compañeros' (Antena 3).

La participación de Anna Simón supone un breve regreso al grupo audiovisual en el que ha pasado gran parte de su trayectoria profesional, que concluyó hace unos meses. Después de que no renovase su contrato de cadena el pasado verano, la comunicadora se marchó el pasado mes de noviembre del equipo de colaboradora habituales de 'Zapeando' para centrarse en 'Lloguer a primera vista', el que será su nuevo programa en TV3 y que verá la luz próximamente.

"Sería la traducción de 'Alquiler a primera vista' y es un formato muy chulo en el que vamos a juntar a gente mayor, que van a compartir piso con gente joven. Son abuelos que ya tienen el piso pagado y que no quieren estar solos; y luego jóvenes que quieren irse de casa de los padres pero no tienen dinero. Van a convivir una semana y tendrán la decisión final de si siguen o no", contó Simón al ser preguntada por Roberto Leal sobre su próximo proyectos antes del inicio de 'El Rosco'.

Durante sus casi más de 10 años vinculada a Atresmedia Televisión, Anna Simón ha presentado formatos como 'Otra Movida' (Neox), 'Por arte de magia' (Antena 3), 'Así nos va' (laSexta) y fue concursante de la segunda edición de 'Tu cara me suena' y de 'Tu cara me suena mini'. Además, ha conducido dos retransmisiones de las Campanadas de Fin de año (2013 y 2014) y de 'Feliz año Neox' (2011 y 2012).