La Isla de las Tentaciones regresa a Telecinco. Con nuevo formato y caras conocidas. En 'La última tentación' otro grupo de parejas pondrán a prueba su relación en una isla paradisiaca rodeados de lujo y una dosis de tentación diaria. Difícil resistirse. Entre algunos de los concursantes confirmados para la próxima edición del programa presentado por Sandra Barneda se encuentran los ya más que conocidos Christopher y Fani. Una pareja que no tuvo suficiente con superar una infidelidad en la primera entrega del concurso y ahora regresan para fortalecer aún más si cabe su unión tras tan sonado bache cuyo desgarrador grito de "Estefaníaaaaa" mantuvo a la audiencia enganchada hasta el final.

Pero pongamos el foco en Fiama. La canaria se embarcó en la Isla de las Tentaciones de la mano de Álex Bueno y luciendo anillo de compromiso. Enamorados acudieron a la isla convencidos de sus sentimientos. Eso sí, salieron cada uno por su lado alegando diferencias irreconciliables.

Tras la incorporación como tentadores de los exconcursantes Andrea y Óscar le siguieron Fiama y Rubén. La joven no dudó en volver a participar en el reality y lo hizo por la puerta grande. En su primera noche echó el lazo a Manuel- que entró con su novia Lucía- y no se separaron hasta el último instante. Manuel apostó por seguir con la relación fuera, sin las cámaras grabándoles 24 horas. Aunque partieron de aquel paraíso juntos no duraron mucho tiempo alejados de los focos.

Tras sus dos apariciones estelares en el concurso podría darse otra oportunidad en 'La última tentación'. ¿Habrá final feliz esta vez si confirman su participación?