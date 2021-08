Telecinco le arrebató este miércoles el liderazgo de la noche a Antena 3. La segunda entrega de 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition', con Terelu Campos como anfitriona, subió hasta un 12% de cuota de pantalla con 1.042.000 espectadores y se convirtió en lo más visto de su franja. Antes, el concurso 'Alta tensión' firmó un 12,1% y 1.327.000 frente al 9% y 975.000 de la reposición de 'El hormiguero'.

Por su parte, 'Me resbala' bajó hasta un 9,3% con 763.000 seguidores y se conformó con la segunda plaza. En La 1 de TVE, el nuevo reportaje de 'Comando al sol' fue seguido por un 8% de share y 836.000 espectadores. Más abajo, la serie 'FBI' registró un buen 7,3% y 729.000 en Cuatro frente al cine de laSexta, que se quedó en un 5,7% y 512.000 con la película 'Sin reservas'.

Por la tarde, 'Tierra amarga' logró imponerse a 'Sálvame' tras anotar máximo de audiencia por quinto día consecutivo. La serie turca anotó un 16,4% y más de 1,4 millones de televidentes frente al 16,2% y 1.390.000 de 'Sálvame naranja' en franja de coincidencia. El programa de Telecinco, que estrenó al documental de Anabel Pantoja frente a la ficción de Antena 3, cosechó una media del 15,5% y 1.320.000 a lo largo de sus tres horas de emisión.

Prime time

'El Hormiguero' (rep): 975.000 y 9%

'Me resbala': 763.000 y 9,3%

'Alta tensión': 1.327.000 y 12,1%

'Ven a cenar conmigo: gourmet edition': 1.042.000 y 12%

'Viaje al centro de la tele': 993.000 y 9,1%

'Comando al sol': 836.000 y 8%

'El intermedio: the very best': 423.000 y 4%

'Cine: Sin reservas': 512.000 y 5,7%

'First dates': 339.000 y 3,7% / 912.000 y 8,5%

'Fbi': 729.000 y 7,3%

'Documaster': 388.000 y 3,9%

Late night

'Me resbala': 264.000 y 8,6%

'Ven a cenar conmigo: gourmet edition' : 458.000 y 12% / 251.000 y 11,3%

'Fbi': 490.000 y 6,9% / 338.000 y 7,8%

'Comando al sol': 559.000 y 7% / 273.000 y 5,9%

'Cine 2: Adopción denegada': 126.000 y 3,6%

'En portada': 184.000 y 3,2%

Tarde

'Sálvame limón': 1.171.000 y 12,3%

'Sálvame naranja': 1.264.000 y 15,5%

'Sálvame tomate': 1.086.000 y 13,9%

'Dos vidas': 570.000 y 6,2%

'Servir y proteger': 611.000 y 7,1%

'El cazador': 578.000 y 7,5%

'España directo': 419.000 y 5,8%

'Aquí la tierra': 658.000 y 8,2%

'Amar es para siempre': 1.255.000 y 13,7%

'Tierra amarga': 1.329.000 y 16,2%

'¡Boom!': 1.009.000 y 14%

'Pasapalabra': 1.669.000 y 21,4%

'Zapeando: previo': 614.000 y 6,3%

'Zapeando': 630.000 y 6,6%

'Más zapeando': 518.000 y 5,6%

'Más vale tarde: avance': 401.000 y 4,5%

'Más vale tarde': 403.000 y 5,2%

'Todo es mentira': 465.000 y 4,9%

'Todo es mentira bis': 423.000 y 4,6%

'Cuatro al día': 357.000 y 4,6%

'Cuatro al día a las 20h': 287.000 y 3,8%

'Saber y ganar': 581.000 y 6%

'Grandes documentales': 457.000 y 5%

'Documenta2': 198.000 y 2,5%

'Planeta comida': 151.000 y 2,1%

'Verano azul': 135.000 y 1,8%

'El bosque protector': 136.000 y 1,6%

'Espacios increíbles': 251.000 y 2,7%

Mañana

'El programa del verano': 465.000 y 17,3%

'Ya es mediodía': 1.019.000 y 14,4%

'Espejo público verano': 348.000 y 17,4%

'Más espejo público verano': 379.000 y 11,5%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 869.000 y 16,4%

'La ruleta de la suerte': 1.535.000 y 19,1%

'La hora de la 1': 157.000 y 5,7%

'Días de verano': 196.000 y 4,2% / 335.000 y 3,9%

'El bribón': 42.000 y 3%

'El precio justo': 93.000 y 4,7%

'Alerta Cobra': 140.000 y 5,4% / 171.000 y 5,9% / 195.000 y 5,2% / 174.000 y 3,1% / 156.000 y 1,8%

'Aruser@s fresh': 145.000 y 7,1%

'Al rojo vivo: previo': 211.000 y 7,4%

'Al rojo vivo': 539.000 y 10,4%