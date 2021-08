Le conocimos en Quién quiere casarse con mi hijo como hermano de uno de los participantes y luego acabó colándose en varios programas del corazón y hasta en Supervivientes, el reality de moda en Telecinco. Christopher Mateo sigue viviendo una vida de lujo tras el programa. Casi a diario comparte en sus redes sociales día a día su vida de lujo y glamour con celebraciones (hace poco su 24 cumpleaños) y hasta aviones privados.

Una vida de la que presume y que, por otra parte, le reporta tantas críticas como piropos, pero el sigue disfrutando de su día a día entre coches deportivos, aviones privados, hoteles cinco estrellas y mucho glamour.

De la fama a esconderse en su barrio

No siempre ganar dinero y triunfar en la televisión supone buenas noticias. Y sino que se lo digan a Miriam Sánchez, la excolaboradora de Mediaset que en el año 2008 (hace más de una década) se alzó con la victoria en el concurso Supervivientes que llevaba por título “Perdidos en Honduras” y que había presentado Jesús Vázquez en Telecinco.

Una vez que consiguió la fama la joven logró en un primer momento convertirse en asesora del amor de Mujeres y Hombres y Viceversa (otro de esos concursos en los que Telecinco va “colando” sus famosos). Pero no hizo más. Luego dejó la televisión y desde entonces no se ha sabido mucho más de ella. Pero la alarma saltó estos días.

Según informó hace meses el programa Socialité hace tiempo que sus familiares y amigos no saben nada de esta exconcursante de Supervivientes. Su estado de salud preocupa. En su barrio ni tan siquiera la ven. Lo único que se sabe es que va a pasar por quirófano. Que quiere un cambio de vida y lo quiere de manera radical.

“No nos coge el teléfono a nadie”, resumió en declaraciones al citado programa de Telecinco una amiga de la joven. Otro de los protagonistas de esta extraña historia, el bailarín Cristo Vivanco, afirma que todo se debe a que Sánchez ha decidido alejarse por completo de los focos, de la fama y de todas las consecuencias que esto conlleva. “Quiere vivir su vida sin contarlo, es un cambio que hay que respetar”, sentenció tratando por lo tanto de quitarle un poco de importancia o al menos de gravedad a lo que estaba sucediendo con una joven que llegó a convertirse hace más de una década en uno de los rostros más populares de Telecinco y por lo tanto de la televisión en España.

Zasca

Pero no todo es sencillo. A Mateo también le echan en cara que "no haya trabajado nunca". "Me encantaría verte un día mío de trabajo y no sabrías por donde empezar. No estaré picando piedras, pero gracias a dios me gusta trabajar y me gusta lo que hago", recordaba el joven.