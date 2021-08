La posibilidad de tener hijos es un tema habitual en las primeras citas que se pueden ver en 'First Dates', aunque en ocasiones saca a relucir diferencias entre los comensales. Astrid y Nacho no encajaron en este tema, pero sobre todo en el nombre en el que le pondrían a su hijo en el caso de tenerlo.

Los dos participantes del programa presentado por Carlos Sobera se dieron cuenta desde el inicio de la velada que no estaban destinados mútuamente por sus diferencias en varios temas. Mientras que él estaba deseando encontrar una relación estable, ella seguía pensando en su antigua pareja.

En un intento por encontrar algo en lo que coincidir, Nacho quiso conocer los pensamientos de la joven acerca de la posibilidad de tener hijos. "Sí, alguna vez sí", le respondió ella. El soltero le preguntó por el nombre que le pondría en el caso de tenerlo: "Hombre yo si tengo una niña la voy a llamar como yo, Astrid".

Cuando la participante se interesó por la respuesta de su cita, él la dejó sin palabras: "Yo si tengo un niño me gustaría llamarle Perseo". Astrid reaccionó sin miramientos: "Suena a perreo". El chico se sorprendió ante este comentario "¿Qué tendrá que ver?". Más tarde, volvió a hablar de su percepción del nombre: "Nunca llamaría a mi hijo Perseo, y mira que me gusta el perreo", comentó.

Cuando llegó el momento de decidir si tendrían una nueva cita juntos ambos se opusieron. Nacho alegó que Astrid seguía con su antiguo novio en mente: "No quiero tener una segunda cita con ella porque no ha olvidado a su ex y eso me echa para atrás". Ella tampoco quiso volver a verlo: "No tendría una segunda cita con Nacho porque creo que somos personas un poco incompatibles".