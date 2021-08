La familia Pantoja tiene una boda que celebrar mientras la relación de varios de los miembros del clan no mejora. Anabel Pantoja se casará antes de que finalice el año en una ceremonia que oculta muchos secretos. A pesar de intentar que el enlace sea lo más íntimo posible, se han desvelado alguno de los datos básicos.

La isla de La Graciosa será el destino elegido por la sobrina de la tonadillera y Omar Sánchez para contraer matrimonio tras más de tres años de relación, tal y como avanzó esta semana 'El programa del verano'. El magacín de Telecinco aseguró que la ceremonia tendrá lugar durante el mes de octubre, sin que se haya hecho pública la fecha definitiva.

Según adelanta el programa presentador por Joaquín Prat, a la ceremonia acudirán exclusivamente familiares y amigos muy próximos a los dos protagonistas. Quedará por ver si se produce un encuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera en la isla canaria mientras continúan enfrentados uno con el otro.

También se ha avanzado que se venderá la exclusiva a una conocida revista del mundo del corazón. Sin embargo, Isa Pantoja, colaboradora del espacio, sembró la duda ante estos datos: "Yo no se hasta qué punto lo tendrás tan claro el tema de la fecha y todo. Si tienes esa información me parece muy bien, pero no te puedo decir nada", declaró dejando en el aire la certeza de lo avanzado.