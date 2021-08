Está claro que hay parejas que no superan el paso por el reality de 'La isla de las tentaciones'. Y es que por mucho que una relación sea fuerte, las tentaciones a las que se enfrentan en el reality más exitoso de Telecinco no son nada fáciles de superar. En la primera edición, Susana Molina y Gonzalo Montoya fueron de esas parejas que no pudieron superar fuera lo que les separó dentro del 'reality'.

Sin embargo, tras tres años de no tener ningún tipo de contacto, ahora resulta que ha tenido más que palabras (o no, ahora os lo explicaremos) por una broma que le han hecho a Gonzalo vía Instagram. Jesús, participante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' realizaba un montaje de Gonzalo burlándose de él como si de un veterinario se tratase. ¿Y qué tiene eso de malo? Pues que el actual novio de Susana es veterinario.

Una broma que el propio Gonzalo Montoya compartía en Instagram y de la que se reía, pero que, mira tú por dónde a Susana Molina no le hacía ninguna gracia. Aquí tenemos que decir que es lo que a unos les hace un montón de gracia a otros ninguna, es lo que tiene el humor, que varía dependiendo de las personas.

Pues ahí que estaban Gonzalo y Jesús de 'jijis' ' jajas' cuando de repente le sonó el móvil a Gonzalo y.... ¡sorpresa! Un audio de 37 segundos de Susana. Pero ojito porque, aunque no sabemos el contenido de dicho audio, lo que sí sabemos es cómo tiene Gonzalo apuntada a Susana en el móvil: "Susana Voldemort". Ay, madre mía.

¿Será por qué Susana es innombrable en su círculo más cercano? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que Susana seguramente no encuentre contestación al audio que le ha enviado porque esto es lo que ha escrito Gonzalo al respecto: "No lo iba a hacer, pero si no lo hago, creo que no soy yo. Después de tres años sin ningún tipo de relación, alguien se ha mosqueado por una broma que me han hecho y con la que me he reído de mí mismo. Disfruta de mi himno, será la única respuesta que obtengas".

El himno al que se refiere Gonzalo es la canción 'jajajaja' de LHEN que Jesús usó cuando le hizo la broma y que ahora usa él para decirle a Susana que no va a haber audio de vuelta. Mal rollito.

P.D: Nos hemos quedado con las ganas de saber qué decía Susana en el audio.