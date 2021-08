'laSexta Noche' organizó una tertulia este sábado 21 de agosto para comentar la delicada situación que atraviesa Afganistán. Por este motivo, el programa presentado por Hilario Pino contó con Gervasio Sánchez, periodista que ha redactado numerosas crónicas desde zonas conflictivas. Tras la pertinente conversación entre ambos, el fotoperiodista pidió al presentador que le permitiera hacer un alegato antes de despedirse.

"El comportamiento del Ministerio de Defensa entre el 2007 y el 2014 con Mónica Bernabé ha sido una vergüenza, un escándalo", empezando Gervasio mientras Mónica escuchaba desde plató. "Los directores de comunicación del Ministerio de Defensa han maltratado a la mejor periodista que ha cubierto la Guerra de Afganistán, hasta tal punto que preferían que Mónica Bernabé fuera por tierra de Herat a Qala-e-Naw, un viaje extremadamente peligroso que Mónica tenía que hacer bajo el burka, antes que permitirle ir en helicóptero en un viaje mucho más corto y cómodo".

Además, el reportero señaló que este comportamiento era una especie de castigo por las informaciones que Mónica pasaba a algunos medios como RNE, RAC1, Canal Sur y El Mundo. Bernabé también quiso apuntar que en 2012 se produjo un cambio en la política de comunicación, cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones.

Gervasio contó además la forma en que trató de proteger a su compañera: "En 2009 tuve que llamar a la Secretaria de Estado de Comunicación del presidente Zapatero, Nieves Goicoechea, para decirle que si a Mónica le pasaba algo en ese viaje que estaba haciendo por culpa del ministerio español, les iba a poner una demanda judicial. El Ministerio de Defensa ha tratado malísimamente a los periodistas en Afganistán, salvo a los de su núcleo amigo. Tanto el PSOE como el PP". Finalmente, concluyó su intervención pidiendo a los responsables de comunicación del ministerio que reflexionasen: "Espero que tomen conciencia. Nos hicieron la vida imposible".

Tras su despedida, Hilario Pino quiso saber qué opinaba Mónica de todo lo que acaba de contar su compañero. "Como periodista extranjera estaba acreditada por la OTAN y tenía acceso a las bases de cualquier país, excepto a las españolas", comentó.

Asegura también que sus informaciones no gustaban al ministerio: "Desde aquí se vendía la película de que íbamos en misión humanitaria. Y podía ser una misión humanitaria, pero si te atacan, porque estás en un país en guerra, te tendrás que defender".

Sin embargo, su situación cambió cuando el PP ganó las elecciones con Mariano Rajoy al frente: "Hasta entonces no me permitieron entrar en las bases españolas. Entraba en algunas ocasiones no porque lo permitiera el Ministerio de Defensa, sino porque los militares me dejaban entrar en la base para poder comer algún día y ducharme sin que el ministerio lo supiera desde Madrid".