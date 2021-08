Sálvame se enfrenta a los peores datos de audiencia de su historia. La telenovela Tierra amarga, la gran apuesta de Antena 3 ha conseguido captar a un gran número de seguidores. De hecho, la serie turca de Antena 3 aventajó el pasado jueves en 2.8 puntos al programa de Telecinco: un 18.1% de cuota y 1.626.000 espectadores frente a los 1.376.000 espectadores del programa de Telecinco.

Ante esta situación, Ana Rosa Quintana, cuyo programa es líder de su franja horaria, ha re tuiteado un comentario que atacaba directamente a la audiencia de este programa. "no hace falta verlo todos para comentarlo... además a la vista está q cae en picado @anarosaq ha marcado su mejor temporada con ,al menos, 5 años más en la parrilla televisiva q @salvameoficial y @salvameoficial su peor temporada y el @DeluxeSabado de verano FULMINADO, TICTAC". Un mensaje claro que ha generado todo tipo de comentarios. "Uyyy que nervios noto en este twitt, Vergüenza la debería de dar, ver programas que fomentan la violencia vicaria, y la presentadora la principal fomentadora de ello. De todas formas sólo tenemos que esperar al otoño".

"El programa de Ana Rosa ha decidido" no comentar nada sobre el documental de Rocío Carrasco y las posteriores entrevistas. En alguna ocasión se ha comentado como desde la tertulia del documental se criticaba al programa que presenta la periodista para criticar algunas "prácticas periodísticas". Por ello, ha decidido no hacer ningún tipo de mención a la entrevista ni al documental de Rocío Carrasco. Esta decisión ha sido criticada y aplaudida a partes iguales por el público. Veréis la caída de audiencia", decía un usuario en Twitter. "La mejor contestación sin duda", "Muy bien hecho por fin un programa que no le baila el agua bravo Ana rosa", "Bravo..por fin coherencia!!!", comentaban otros.

Terremoto en Sálvame. El despido de Antonio Canales como colaborador del programa ha traído cola. A las agrias críticas del bailaor, en antena, cargando duramente contra el programa, hay que sumar un incipiente clamor entre los telespectadores, que piden cambios drásticos en el programa. De momento, estas peticiones tienen lugar en internet, pero no se puede descartar que, dadas las bajas cifras de audiencia del espacio, se acaben materializando.

La principal petición de los telespectadores es el despido fulminante de Carlota Corredera. La labor de la copresentadora ha sido muy controvertida desde un principio. Ahora lo es más. Su forma de actuar cuando anunció el despido de Antonio Canales en directo ha puesto a buena parte de los seguidores en su contra. Por este motivo, son muchos los que se han organizado a través de las redes sociales para pedir su cabeza.

Está por ver qué decisión toma la dirección del programa en este sentido. No sería la primera vez que acaban adoptando una medida por el clamor popular. Las malas cifras de audiencia del programa, en clara línea descendente, pueden terminar de decantar la balanza en contra de la gallega.

También son muchos los que piden un lavado de cara del programa. Tanto en su formato como en los rostros que lo componen. También en esta línea Sálvame ha ido adaptándose a los tiempos y reciclándose de una forma u otra.