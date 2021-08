Tras el duro golpe de la muerte de Mila Ximénez, David Valldeperas sufre un nuevo varapalo en su vida con el fallecimiento de su madre, Luïsa, a los 91 años. Arropado por sus familiares y amigos, el director de 'Sálvame0 despidió a uno de sus pilares junto a sus hermanos Cristina y Xavier, con los que demostró tener una maravillosa relación a pesar de las circunstancias.

Aunque muchos de sus compañeros no pudieron estar físicamente en el entierro, Valldeperas, muy entero, contó con el apoyo incondicional de amigos como Carlota Corredera, con su marido Carlos de la Maza, o Chelo García Cortés. Demostrando la maravillosa relación de amistad que existe entre ellos a pesar de su ruptura, Xoan Vaqueira no quiso faltar en el último adiós a la que fuera su suegra y es que, a juzgar por las imágenes, el diseñador sigue siendo uno más en la familia de David.

En un día especialmente emotivo en el que llamó la atención la ausencia de dos de los mejores amigos del periodista, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, fue Carlota Corredera la encargada de explicar por qué la hija de Rocío Jurado no arropó a Valldeperas en el último adiós a su madre.

- CHANCE: Carlota, un día muy triste para la familia Sálvame en especial para David Valldeperas.

- CARLOTA: Bueno, no por esperado, la 'mareta' llevaba un tiempo pachuchilla pero siempre esas ganas de vivir que ella tenía, era una persona súper vital y muy alegre. David es una de las personas más importantes de mi vida, es un amigo incondicional y evidentemente había que estar aquí.

- CH: Son vacaciones, la pandemia, supongo que habrá muchos compañeros que no han podido venir.

- CARLOTA: Si, muchos compañeros de vacaciones pero bueno, me consta que todo el mundo ha arropado mucho a David y que su teléfono no para, todo el mundo del programa, toda la familia 'Sálvame' está con él. Unos hemos podido trasladarnos aquí y los que no han podido venir han estado de todas las maneras, él ahora mismo se siente muy arropado.

- CH: A pesar de las diferencias que pueda haber en plató, sois todos una pequeña gran familia.

- CARLOTA: Siempre lo decimos, pasamos más tiempo con nuestros compañeros que con la familia, somos una familia para todo, para lo bueno y para lo malo, para enfadarnos, pero también para estar siempre que nos necesitamos en los que es realmente importante como estas cosas.

- CH: Nos choca la ausencia de Rocío Carrasco y Fidel, pensábamos que por la unión que tienen con David iban a poder estar.

- CARLOTA: Tendría que contestarte ella, no está aquí, pero te puedo decir es que ha estado muy pendiente de la 'mareta' muy pendiente de David. Rocío quiere mucho a Valldeperas, es un apoyo muy importante para ella y para Fidel.