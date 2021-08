'La última tentación' es el programa que todxs queremos que se estrene ya en la tele. Gonzalo Montoya es uno de sus protagonistas, y qué susto nos hemos llevado al ver en su Instagram que el sevillano está ingresado por un problema de salud relacionado con sus ojos. Siéntate que te vamos a poner al día.

Gonzalo empezó fuerte en 'La última tentación'. Así lo hemos visto en el episodio cero que está ya disponible en Mitele Plus. Ya se sabe quién participa y qué cuentas pendientes tienen los que han vuelto a volar a República Dominicana. Gonzalo Montoya es uno de los que empezó a topísimo de ilusión.

Tras su ruptura con Susana Molina (fue ella quien decidió dejarlo al darse cuenta de que ya se sentía identificada con él), el sevillano vuelve a la villa para arreglar lo suyo con Mayka. Tuvieron "un pequeño desliz" y 'La última tentación' será el lugar donde todo se aclare.

Hasta aquí, todo bien. Estamos deseando ver si Gonzalo se deja llevar por la tentación o, al contrario, vuelve a casa sin grandes sobresaltos. Habrá que esperar para saberlo, claro, pero lo que si se conoce es que el especialista en tatuajes ha tenido que acudir al hospital por un problema relacionado con sus ojos.

Lo sucedido lo contó él a través de sus Instagram Stories: el andaluz ha acudido a un centro médico para que le curasen unos orzuelos que le habían salido en los ojos. Se le complicaron más de la cuenta y la ayuda médica era indispensable.

"Antes de ir a grabar, me salieron dos orzuelos uno en cada ojo, que parecía que me habían dado una paliza. No me los curé, me han ido saliendo más y durante el viaje en Croacia lo he pasado mal. He ido a mi clínica de confianza, han operado a toda mi familia de los ojos allí y nada más llegar me han dicho que a quirófano y me lo han solucionado", contó el exgran hermano.

Gonzalo está listo para volver a disfrutar del programa, y seguramente lo haga desde su casa. Nos alegramos muchísimo que el ingreso no se deba a nada demasiado serio, y ya solo nos falta decir que estamos deseando ver a Gonzalo en acción. ¿Qué perlitas va a soltar esta vez? Prepara las palomitas que esto promete y mucho.