Anabel Pantoja volvió a 'estallar' este martes en directo contra la dirección de 'Sálvame' por un cebo que le afectaba a ella. El programa está ahondando esta semana en la futura boda de la colaboradora, con las miradas puestas en la razón por la que el padre de Anabel no acudirá al enlace.

Anabel ya explicó que su padre tiene movilidad reducida y prefiere no viajar hasta la isla de La Graciosa en Canarias, donde se celebrará la íntima celebración. Además, la tertuliana ya explicó que más adelante hará una fiesta para todos aquellos familiares que no puedan acudir. Sin embargo, el programa comenzaba ayer con un cebo en el que afirmaban que iban a "destapar la gran mentira" sobre por qué el padre de Pantoja no acude a la boda.

"Mentira su puta madre, ahí os quedáis con la gran mentira, con la Graciosa y con los test de inteligencia. Porque como soy la segunda menos inteligente no sé qué hago aquí. Porque yo de mentirosa tengo poco, de gorda lo que quieras, pero de mentirosa no", decía Anabel segundos antes de que el programa se fuera a publicidad yendo a recoger sus cosas para marcharse.

Finalmente, la espantada volvió a quedarse en un amago y Anabel regresaba: "Se habla de una gran mentira y que yo sepa no he dicho que en la isla no puedan entrar personas con minusvalía", dijo en referencia a sus palabras del día anterior, cuando explicaba que el viaje era dificultoso para su padre: "No viene porque no viene. Él no viene no por la movilidad, no viene por lo que sea. No puede ir. ¿Lo canto, lo bailo, lo repito más? Él quiere, yo quiero, pero no se puede".