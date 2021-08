Rocío Carrasco ha regresado este miércoles al plató de 'Sálvame' respondiendo a algunas de las declaraciones realizadas por su José Ortega Cano. La hija de Rocío Jurado ha desmentido al torero después de que el torero hablase del supuesto diario en 'Viva el verano' y rectificase horas después de su emisión: "Miente cuando dice que sabe dónde encontré esos escritos".

"Para contestar a por qué no los vio, tiene que llegar el documental. A mí me encantaría contestarlo ahora mismo, pero no puedo. Habría que entender un montón de cosas", afirmó Carrasco después de que Kiko Hernández le preguntase por las declaraciones del diestro en el programa presentado por Toñi Moreno.