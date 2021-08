'La última tentación' ya está dando mucho que hablar y eso que aún no se ha estrenado. Bueno, los afortunados (y aquellos que pagan) han podido ver el primer capítulo en exclusiva en Mitele Plus y parece que la cosa viene muy, pero que muy, salseante. Como nos gusta a nosotras, vaya.

Obviamente Manuel (sí, el de la manita 'relajá') no iba a estar relajado y ya ha soltado por su boca una serie de perlitas que no le han sentado bien a Lucía, su exnovia y con la que se presentó a la tercera edición del 'reality'. El gaditano se ha propuesto desenmascarar al actual novio de Lucía, sí, hablamos de Isaac (también conocido como Lobo) de quien soltó el bombazo de que podría haberle sido infiel. "En 'La última tentación' podría tener asuntos pendientes con Isaac, con Lucía", dice.

"Pienso que Isaac no es el novio perfecto porque me han llegado varias cosas de él que las puedo mostrar. Creo que ella sabe a quien tiene al lado, así que está de más hablar", sigue diciendo Manué.

Pero la cosa no queda aquí y Manuel puso la guinda al pastel con estas palabras: "Con Lucía la relación está muerta, no quiero tener relación con ella. Para mí es pasado y es de los mejores pasos que he dado en mi vida, serle infiel en la isla". OJITO.

Después de escuchar estar palabras Lucía no iba a ser menos y también contestaba a su exnovio, esta vez, vía Instagram: "Solo me puedo reír pero todo se verá", decía visiblemente molesta. También añadía que después de ver la actitud de Manuel en la presentación de 'La última tentación' estaba "entendiendo muchas cosas".

Hace unos meses la reacción de la gaditana nos hubiese parecido lo más normal del mundo pero ahora nos extraña y te diremos el por qué. Unos días atrás, Lucía enseñaba la última foto que tenía con Manuel y resulta que era bastante reciente y además decía que después de compartir villa en República Dominicana la cosa había cambiado entre ellos pero que poco más podía contar hasta la emisión. "Cuando pueda explicarlo, lo haré. Creo que me vais a entender muy bien la gran mayoría", decía a sus seguidores en Instagram.