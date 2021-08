Rocío Carrasco también envió un importante mensaje en su nueva visita al plató de 'Sálvame'. Después de que desmintiese a Ortega Cano y aclarase la existencia del supuesto diario de su madre, la protagonista de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' ha dedicado este miércoles unas palabras a la madre del niño supuestamente asesinado por su padre y a todas las víctimas de violencia vicaria: "Ante semejante atrocidad y barbaridad, solo decir que mi apoyo está aquí".

"A ver si de una puñeterísima vez en este país se conciencia a la gente de que no se puede hacer lo que está haciendo por una parte de la sociedad. A ver si tomamos conciencia de que no se puede. Quiero darle todo mi apoyo. Sé que en estos momento no hay palabras de consuelo ni para esa madre ni para miles de mujeres", continuó Rocío Carrasco.

Instantes antes de marcharse del plató de 'Sálvame', la hija de Rocío Carrasco también aseguró que el apoyo llega y que, aunque no sea de manera inmediata, sirve: "Y aquí estoy y estaré si alguien necesita de mí".

Los Mossos difunden la imagen del padre acusado de matar a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona

Estas palabras de Rocío Carrasco se produjeron el mismo día en el que los Mossos D'Esquadra continuan investigan el asesinato de un niño de dos años, en un hotel de Barcelona, presuntamente a manos de su padre, que ha huido, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra le están buscando en un operativo montado primero para Barcelona y ampliado después para toda Catalunya.

Hacia las 22:30 horas de este martes, agentes de la Guardia Urbana de Barcelona encontraron al niño en el interior de una habitación de un hotel del distrito de Sants-Montjuïc y se activó el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los Mossos han abierto una investigación para averiguar las circunstancias de este suceso y su autoría, y buscan como presunto autor de los hechos al padre del pequeño para detenerle. Se trata de Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, tiene 44 años de edad, mide 1,78 centímetros de altura, lleva el pelo rapado, la barba recortada, tiene complexión atlética y los ojos marrones.

🔴 COLABORACIÓN CIUDADANA Buscamos a Martín Ezequiel Álvarez Giaccio como persona relacionada con la muerte de su hijo en Barcelona.

Si tienes información llama al @112 pic.twitter.com/WHumhsIlUZ — Mossos (@mossos) 25 de agosto de 2021

A media tarde, la policía catalana ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana a través de las redes sociales, facilitando la descripción del hombre y adjuntando una fotografía del presunto autor de este homicidio.

Según ha adelantado la Cadena SER, la madre, que se estaba separando de su pareja, habría llamado alertando de que el padre se había llevado al niño a un hotel de Barcelona y que le enviaba mensajes diciéndole que "se arrepentiría".