Lola, la exconcursante de la Isla de las Tentaciones y de Supervivientes ha anunciado en su cadal de Mtmad que va a tomar medidas legales contra su ex pareja, Diego, para conseguir ver al perro que tenían en común.

La versión de Lola es que Diego no le ha dado ningún tipo de facilidad para poder ver a Horus. El cántabro se encuentra en su ligar natal, mientras que ella está viviendo en Alicante. Ella propuso viajar hasta el norte para poder llevarse al perro con ella durante una temporada. A pesar de que 'James Lover', el nombre artístico de Diego, no se ha negado, ha recalcado que él no está dispuesto a hacer después ese mismo viaje para poder recoger a Horus.

El cántabro se ha manifestado en su cuenta de Instagram para explicar su versión de los hechos. Afirma que Horus lleva ya siete meses con él sin ver a Lola, que no considera positivo para el perro tenga que viajar tantos kilómetros a menudo y que, al fin y al cabo, el animal está a su nombre. "Obviamente de Lola no se ha olvidado pero el perro se ha acostumbrado a vivir solo conmigo", defiende ante sus seguidores.