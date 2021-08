Sálvame está en horas bajas. O al menos no tan bien como solía en el pasado. Sobre todo en su último tramo, el que compite con la emisión de Pasapalabra en Antena 3. Y, más recientemente, en el tramo anterior, el que se denomina Naranja y en el que siguen teniendo la fuerte competencia de Tierra Amarga, la serie turca que arrasa en audiencia. El formato de la Fábrica de la Tele ha tenido que cancelar "quiero dinero", la entrevista a cambio de importantes cantidades de dinero que se hacía a última hora de la tarde y que trataba de mejorar la audiencia del Sálvame Tomate. Es importante señalar que la audiencia de este programa es importante porque es el que lleva que mucha gente se quede a ver el telediario de la noche, el de Pedro Piqueras, que también ha perdido el liderazgo a favor de Vicente Vallés.

Pero hay algunos colaboradores que están más cuestionados que otros. Lydia Lozano no tuvo una buena semana la pasada. Durante una conversación sobre la novia de un torero la periodista aseguró que la propia chica no habría tomado fotos de su encuentro sexual "porque tendría las manos ocupadas". Carlota Corredera le reprendió el comentario. "Vaya lo que has dicho y llevas dos esta tarde. Ni sigas por ahí", le reprochó.

Lozano fue rápida en contestar y aseguró que en el fondo solo se refería a que si estaba besando a alguien la chica estaría ocupada no que estuviera haciendo nada "malo". Pero muchos se quedaron con la mosca detrás de la oreja. Lo cierto es que ya van muchas ocasiones en las que Lozano ha sido muy cuestionada por informaciones y comentarios pero hay parte del público que la sigue definiendo como una persona fundamental en el universo Sálvame.

Si por algo se ha caracterizado Sálvame a lo largo de estos años de emisión del programa más polémico de Telecinco ha sido por la nomina de sus colaboradores. Se trata de personajes del mundo del corazón que de una o de otra manera acaban acercando todos los temas al plató del formato de la Fábrica de la Tele para las tardes de Telecinco. Unos colaboradores que además nutren otros programas de la casa. No hay que olvidar, por ejemplo, que no es extraño que al menos un colaborador de esta factoría acabe pasando por Supervivientes y que así un programa “alimente” al otro.

Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.