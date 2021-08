Mireia Montávez se convertía en noticia el pasado mes de marzo -después de años alejada del foco mediático- por denunciar públicamente el maltrato que sufrió, presuntamente, a manos del que fue su marido durante los últimos 13 años, Antonio Rodríguez. Así, a través de una entrevista concedida a la revista 'Semana' la cantante contaba su desgarrador testimonio y desvelaba el calvario que ha vivido al lado del padre de sus hijos.

"Me fui alejando de mi gente y de mi trabajo. Había perdido la ilusión por todo y psicológicamente llegué a pensar que no valía nada. En un mes llegué a perder casi 15 kilos", confesaba, desvelando que la situación llegó a ser tan insostenible que 'huyó' de su casa con sus hijos casi con lo puesto, antes de denunciar ante la justicia los malos tratos que había sufrido en los últimos tiempos.

A pesar de que su exmarido le ha amenazado con mensajes en los que le dice que le va a arruinar la vida y que no va a volver a trabajar sin él, Mireia recupera poco a poco la sonrisa y ha reaparecido en el estreno de la nueva serie de SuperThings en Madrid, a donde ha acudido acompañada de sus hijos, su gran apoyo en estos momentos.

Retomando su carrera artística muy ilusionada, Montávez nos cuenta que está muy bien: "He vuelto a los escenarios y estoy con la grabación de mi primer LP. Un proyecto muy bonito porque es un homenaje a mi mamá que falleció en mis comienzos, un momento muy especial en mi carrera".

"Este mes tenemos el especial de mi compañero Alex Casademunt, 'Voy a existir', y me apetece muchísimo reencontrarme con compañeros a los que hace tiempo que no veo", apunta, asegurando que aunque muchos de los triunfitos no podrán estar presentes "todos hemos estado apoyándonos y sobre todo a la familia. Va a ser muy emotivo, vamos a estar por todos".

A nivel personal Mireia confiesa que "fue un momento muy duro, él hizo unas declaraciones muy feas, yo solo me defendí contando la verdad. Estoy con ayuda, es una cosa que ya he pasado. Mis niños lo han vivido y me apoyan en todo. Ha sido como volver a empezar. Todo lo que sea para mejor hay que arriesgarse y hacerlo". Con un brillo especial en la mirada, la artista desvela que tiene una nueva pareja que ha sido un apoyo muy grande para ella.

A pesar del paralelismo que existe entre su caso y el de Rocío Carrasco -y precisamente por ello- Mireia no ha podido ver la serie documental de la hija de Rocío Jurado: "Mi peor momento fue en ese tiempo y no quise ver nada porque mis allegados me decían 'míratelo' porque es súper parecido, pero no, no estaba para ver ese tipo de documentales porque ya tenía suficiente con mi historia".

Confesando que cuenta con el apoyo de sus compañeros en 'Operación Triunfo' porque son "como una familia", Mireia ha contado por qué decidió hacer pública la pesadilla que vivió al lado de su exmarido y ha dado un consejo a las mujeres que están en una situación parecida a la suya: "Es importante el poder dar ese mensaje de que 'no es no'. Hay límites que solamente por un respeto de lo vivido se tendría que respetar. Lo más importante es buscar ayuda, la más cercana que tengas, contarle todo, porque ellos son los que te van a dar la fuerza para decir 'no'. Se tiene que salir de ahí como sea, se puede, yo pensaba que no y se puede".