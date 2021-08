Irene no tuvo problemas en mostrarse tal y cómo es durante su visita al restaurante de 'First dates'. Esta auxiliar de veterinaria de 26 años no se andó con rodeos cuando le contó a Carlos Sobera un capítulo de su pasado sentimental: "Cuando me dejó mi novio pensé que me iba a morir, hasta que conocí a mi nuevo mejor amigo, el Satisfyer, porque con eso no necesito nada más".

"El mundo se va a acabar en 2050 y vamos a morir todos 'quemaditos'. Creo que esto ya ha pasado, que el mundo ha evolucionado hasta estos niveles y que lo hemos explotado de tal manera que estallará y volveremos a empezar", dijo Irene, calificándose además como "una persona muy normal de hoy en día": "En ocasiones estoy muy feliz cuando me levanto y otras, no sé por qué, estoy muy triste".

Posteriormente, Irene supo que conocería a Víctor, un gestor de residuos de 30 años, que entró al restaurante del espacio de Cuatro declarando que los calvos siempre estarán de moda: "Habrá épocas que haya tupés u otra cosa, pero un calvo o un rapado seguirá ahí. Y si tienes barba, que es lo que se lleva ahora, mejor".

"Cuando he entrado me he dado cuenta de que Irene ponía un gesto raro, no sé qué quería decir...", aseguró Víctor después de tener la primera toma de contacto con Irene, que confirmó las palabras del chico: "Soy una persona muy expresiva y cuando le he visto se me ha notado que no me ha gustado nada".

La verdad es que esta sensación de Irene cambió a medida que iba transcurriendo la cita, ya que le desveló a Víctor lo que pensó sobre él nada más verle llegar al restaurante: "Desde jovencita me han gustado los calvos como Pitbull o Vin Diesel, si bien es verdad que la primera impresión no ha sido buena porque me esperaba un cuatro puertas súper mazado".

Finalmente, la conexión que demostraron tener a lo largo de la velada fue determinante en 'La decisión final', ya que los dos quisieron tener una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "Al principio no me ha gustado nada, pero sí que tendría otra cita con él porque me ha parecido una persona muy guay y algo me ha atraído. Le quiero conocer más", dijo Victor.