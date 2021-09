Nunca llueva a gusto de todos. Y menos cuando se trata de elegir los concursantes de un "reality". Eso es lo que ha pasado con el último casting de "Masterchef Celebrity". La inclusión de algunos concursantes ha enfurecido a la audiencia, que carga contra el programa: "Fueron elegidos a dedo".

Una de las participantes más controvertidas es Terelu Campos. La periodista ha centrado alguna de las críticas de los seguidores: "¿Pero esta personaja sabe cocinar?", se preguntaba alguno, con mala baba, en las redes sociales.

Me parto los cojones

¿Pero esta personaja sabe cocinar?

JAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJA #MCCelebrity @MasterChef_es Menudo "casting" de mierda, si es que lo han pasao, por que me da, que fueron elegidos a dedo 😏 pic.twitter.com/s9s0IXPMXe — DARK🐦 (@Dark97__) 1 de septiembre de 2021

Tampoco ha gustado la participación de Victoria Abril, después de que hace unos meses lanzase un discurso con tintes "negacionistas" sobre la pandemia.

Este año el elenco de "Masterchef Celebrity" está formado por: David Bustamate, Vanesa Romero, Yotuel, Terelu, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Julián Iantzi, Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, "Arkano", Tamara, Carmina Barrios, Victoria Abril, Iván Sánchez y Verónica Forqué.

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

Masterchef... de todo

De hecho el éxito del programa llegó a tal nivel que se estrenó una de "abuelos" coincidiendo con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent. Habrá que ver si tiene el mismo éxito que los otros hermanos que han pasado a lo largo de estos años por la emisión de Televisión Española. Habrá que ver si de verdad tiene tirón y si de esta manera Televisión Española puede estirar el éxito o si, por el contrario, el hecho de estar todo el rato con el mismo formato acaba quemándolo y la cadena pública tiene que acabar cortando la emisión de este conocido programa de cocina. El tiempo lo dirá. Lo que está claro es que después de ganar todos los que han pasado por el programa tienen que ganarse el respeto de sus compañeros y del público en general y seguir trabajando duro.

Pero no todo son buenas noticias. Masterchef también ha sido objeto de numerosas críticas en el mundo de la televisión. El formato es criticado en ocasiones porque, a pesar de emitirse en una televisión pública que se supone que tiene que ser "blanca" y sin polémicas tira mucho de enfrentamientos entre los concursantes para generar polémicas que a su vez lleven a tener unos datos de audiencia considerables.