Telecinco sabe cómo calentar motores. Nadie como los de Mediaset para cebar a la audiencia. Y si hay algún programa especializado en eso es Sálvame. Esta noche vuelve a la parilla de la cadena de Fuencarral y su productora, la Fábrica de la Tele, no quiere que nadie les quite el trono del viernes por la noche.

En esta ocasión, Mediaset se la ha jugado con un cebo sorpresa. No han dicho quién es el invitado de esta noche. Lo único que se sabe es que se trata de un "invitado inesperado".

La promo del programa de ‘Viernes Deluxe’ no tiene desperdicio y está perfectamente elaborada para cebar a la audiencia. Aparecen dos señoras anónimas haciendo ciertos comentarios que guardan relación con el misterioso invitado. “No me ha gustado nada lo que ha hecho, Juani”, “Se ha despachado bien a gusto”, “No había ninguna necesidad” o, incluso, “¡Lo ha puesto a parir!” son algunos de los comentarios que escuchamos. Pero no todo queda ahí, ya que hay uno que sobresale del resto: “Es muy fuerte lo de este tío. Te digo yo que este viernes ¡se lía!”.

Mañana tendremos una noche MUY calentita... 🔥 ¡¡Se va a liar!! El personaje mas INESPERADO en #ViernesDeluxe pic.twitter.com/3UWMwXkVBO — Deluxe (@DeluxeSabado) 2 de septiembre de 2021

¿Quién será el invitado sorpresa? En las redes sociales no faltan las apuestas. Hay quien cree que se trata del ex de María Teresa Campos, Edmundo Arrocet. Otros apuestan por un imposible: Antonio David... y los hay incrédulos... que todo es una campaña de pura promoción y que la invitada de esta noche no es otra más que Belén Esteban