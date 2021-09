Aunque ya no están todos los que eran, porque fueron asesinados Moscú (Paco Tous) y Nairobi (Alba Flores), precisamente los más buenazos, aún continúan en pie y dando guerra en la quinta temporada de 'La casa de papel? (que este viernes, 3, ha estrenado su primera parte) la mayoría de los atracadores. Y, para su desgracia, también los policías. Además, a los nuevos capítulos se incorporan algunos personajes.

Haremos un repaso de a quiénes podremos ver en esta quinta y última temporada.

LOS ATRACADORES

Thank you for watching

El Profesor (Álvaro Morte): El cerebro de la organización. Un tipo extremadamente inteligente, meticuloso, calculador y educado. Tras su apariencia de ‘nerd’, de friki ‘outsider’, se esconde un tipo con un fondo sentimental que resulta tremendamente seductor. Que se lo digan a Lisboa, que dejó todo por él.

Tokio (Úrsula Corberó): Es la narradora de la historia, lo que le hace tener un mayor protagonismo. Siempre ha sido atracadora. Es dura y aparentemente poco empática, impulsiva y con unos ademanes chulescos. Es arolladoramente atractiva, y lo sabe. Tiene loco a Río.

Lisboa (Itziar Ituño): Era la inspectora Raquel Murillo, hasta que se enamoró de El Profesor y le sigue en sus atracos. Es muy inteligente, pero se deja llevar por el corazón.

Denver (Jaime Lorente): Era un pequeño delincuente. Es un tipo impulsivo y valiente, al que caracteriza su risita bobalicona. Es el hijo de Moscú y entró con él a la banda. Tiene una relación con Estocolmo que iniciaron cuando ella era una rehén .

Río (Miguel Herran): Es un hacker informático, retraído, leal y sensible, que se ha visto convertido en atracador. VIve traumatizado por la tortura a la que le sometió Sierra. Está loco por Tokio.

Estocolmo (Esther Acebo): Rehén convertida en atracadora. Mónica Gastambide era la secretaria y amante del despreciable Arturo Román (del que tiene un hijo) hasta que se enamoró de Denver y decidió pasarse al otro bando. Está siempre un poco confundida, pero aporta sensatez.

Manila (Belén Cuesta): Es una ‘trans’ que conocían Moscú y Denver cuando se llamaba Juanito. Se infiltró como rehén fisgona y ahora es atracadora por derecho.

Helsinki (Darko Peric): Fue un soldado serbio y es gay. Es un grandullón de pocas palabras y un gran corazón..

Palermo (Rodrigo de la Serna): Comenzó siendo un ser manipulador y cobarde, que liberó a la bestia de Gandía, pero resultó ser un tipo débil que se movía por el rechazo de Berlín, de quien estaba locamente enamorado.

Bogotá (Hovik Keuchkerian): No se sabe mucho de él. Es un gran soldador que trabaja en la fundición del oro y era amigo de Berlín. Se enamoró de Nairobi y sufre su pérdida.

Marsella (Luka Perós): Viejo amigo de Berlín. Fue soldado y ayuda desde fuera. Es leal, fiable y animalista.

Berlín (Pedro Alonso): Aunque está muerto, los 'flasback's protagonizados por él le hacen que esté siempre presente. Era un personaje perturbado, arrogante y seductor.

EL OTRO BANDO

Alicia Sierra (Najwa Nimri): Inspectora de policía que sustituyó a Raquel Murillo (Lisboa) cuando esta dejó la policía. Tan inteligente como despiadada y sádica.

Arturo Román (Enrique Arce). Rehén del primer atraco, narcisista y obsesivo, cuyo objetivo es convertirse en héroe atrapando a los atracadores. Era el amante de Estocolmo antes del primer atraco.

Comandante Tamayo ( Fernando Cayo): Es el jefe de operaciones de la parte policial. Es un hombre misógino e iracundo y hace cosas ilegales para lograr su fin.

Gandía (José Manuel Poga): Es el jefe de seguridad del Banco de España. Obsesionado con la guerra y muy agresivo. Asesinó salvajemente a Nairobi.

Subinspector Ángel (Fernando Soto): Es buena persona e intenta frenar a Tamayo. Su gran error ha sido enamorarse de la inspectora Murillo.

Comandante Sagasta (José Manuel Seda): Mando de las Fuerzas Especiales del Ejército Español. Posee una mente analítica y fría y no tiene muchos miramientos para lograr su objetivo.

LAS INCORPORACIONES

Rafael ( Patrick Criado): Es el hijo de Berlín y no se le parece en nada. Solo en la inteligencia. Tiene 31 años, ha estudiado ingeniería informática, es tímido, con pinta de sabio despistado y tiene una cosa clara: no quiere ser atracador como su padre.

René (Miguel Ángel Silvestre): Es un personaje secundario que aparece en algunos ‘flashbacks’ entre los recuerdos de Tokio. Fue su gran amor y con quien cometía atracos, hasta que este murió en uno de ellos.