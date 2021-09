Ana Rosa ha abierto hoy su nueva temporada en Telecinco desde las alturas. Para iniciar la que es la 18ª temporada de su programa la presentadora se ha subido a un molino de viento, vestida con un casco y un mono, toda una declaración de intenciones para uno de los temas de actualidad del momento: la subida del precio de la luz.

"Cervantes escribió la historia de un hidalgo que luchaba contra gigantes que eran molinos de viendo porque quería cambiar el mundo. Al final se rindió. Es muy difícil cambiar las cosas, pero nosotros lo vamos a intentar, por eso nos hemos venido a estos gigantes del siglo XXI que nos dan energía limpia", comenzaba diciendo la presentadora en este speech que ya estaba grabado.

Después, en directo y en plató, la presentadora arrancaba con críticas directas a Pedro Sánchez, del que asegura que se ha pasado el verano "aislado en Lanzarote". "Misión cumplida, dijo cuando salió para ponerse la medalla de nuestros soldados en Afganistán", espetaba la conductora.

Ana Rosa señalaba que el precio de la luz "ha batido ocho récords consecutivos". "Moncloa asegura que no puede hacer nada porque Europa no les deja, lo mismo que dijeron con el IVA de las mascarillas", se ha quejado la conductora, que apagaba las luces del plató para denunciar la "pobreza energética" que sufren muchos ciudadanos.

"No nos hagan creer que es un Gobierno con pocas luces al que se le han fundido los plomos. Piensen, sean creativos para que se les encienda la bombilla. No nos digan que no hay luz al final del túnel. Si fueron capaces de confinar a 47 millones, también puede bajar la luz. Y entonces sí podrá decirnos a la cara, sin sonrojarse, eso de 'misión cumplida'", ha soltado.