El cómico y presentador valenciano Eugeni Alemany abandona À Punt. Así lo ha anunciado esta misma mañana a través de las redes sociales. Hasta hace poco, Alemany presentaba el concurso 'Atrapa'm si pots', uno de los espacios con más audiencia de la cadena autonómica.

"He decidit abandonar el programa per a emprendre nous reptes professionals. Ja sabeu com m'agrada eixe salt al buit que suposa enfrontar-se al públic en viu i en directe", ha confirmado a través de Instagram.

Al parecer, Alemany prepara actualmente un nuevo espectáculo humorístico con el que hará una gira teatral. "Un show d'humor del que encara no puc dir massa coses, però sí puc avançar que no estaré sol. M'acompanyarà en la gira una artista de trajectòria internacional: Zuleima Gonsález. Ja vorem com acabem... Esperem estar prompte en els teatres de les vostres localitats amb esta nova obra (a vore si endevineu quin títol tindrà...) De moment, el que no abandone són les xarxes socials. Continuaré fent "stories" i apegant taulellets tots els dies. Moltes gràcies i que la festa continue!".

El presentador alcanzó gran popularidad durante la pandemia, ya que decidió retransmitir el día a día de su familia durante el confinamiento a través de Instagram. Esta iniciativa le valió un galardón en los Premis de l'Audiovisual Valencià.