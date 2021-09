Ion Aramendi ha desvelado este lunes la fecha de estreno de 'Mejor contigo', el nuevo programa que presentará en las mañanas de La 1. La televisión pública lanzará su nueva apuesta para la franja de 12:30 a 15:00 horas el próximo lunes 13 de septiembre.

En el espacio 'Días de verano', el también conductor de 'El cazador' ha dado nuevos detalles sobre su inminente salto a las mañanas de TVE. "Queremos cuidarlo mucho. Va a ser un programa distinto, algo novedoso en esta franja. Es algo que no se ha visto a estas horas en ninguna cadena generalista", ha afirmado desde el plató de 'Mejor contigo'.

Además, ha avanzado que el programa estará dividido en dos grandes bloques diferenciados: "Estamos entre un transatlántico de la actualidad como 'La hora de La 1' y el informativo. Nosotros queremos hacer una hora y media de magacín, muy amena y entretenida".

Cada mañana, después de la desconexión territorial, el espacio apostará por "una entrevista potente a personajes relevantes de la sociedad". "Artistas, cantantes, actrices, actores, emprendedores, directores, empresarios, escritores, cocineros, deportistas... Vamos a conocer cosas de ellos que no conocéis", ha afirmado.

Aramendi, que compaginará las grabaciones de 'El cazador' con su nuevo proyecto matinal, ha sido preguntado sobre si va a sorprender a los espectadores con esta nueva faceta. "Me encantaría sorprender, pero me considero una persona normal. Dentro de la normalidad me gusta tratar todo como soy en la vida, con los pies en la tierra". "Vamos a intentar contar las cosas de forma muy sencilla para que todo el mundo las entienda", ha subrayado.