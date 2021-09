'La hora de La 1' se refórmula a partir de este lunes. Marc Sala y Silvia Itxaurrondo aterrizan en el programa matinal de La 1 de TVE, que contará la actualidad de una manera amena y distendida y pretende escuchar las historias y opiniones de todo el mundo y que no tendrá una parte de corazón como ocurrió en su primera temporada con Mónica López. En su presentación en el FesTVal de Vitoria, YOTELE habla con Silvia Itxaurrondo y Marc Sala sobre esta nueva etapa de 'La hora de La 1'.

Silvia Itxaurrondo dijo en la presentación que ‘La hora de La 1’ es uno de sus mayores retos de tu carrera profesional. En tu caso, Marc, ¿qué supone para ti?

Marc: Lo mismo. A mí me ha pillado en un momento en el que estaba muy bien haciendo lo que hacía. Estaba en la radio y es un medio que cuesta mucho. Yo tenía en mente que iba a estar un tiempo largo porque me lo estoy pasando bien y ha pasado esto por delante y no podía decir que no. Es una pasada. Te ponen una oportunidad que es un escaparate para mostrar cómo quiere ser RTVE a partir de ahora. No podía decir que no.

¿Hacéis un programa que no se puede hacer en una televisión privada?

Silvia: Nosotros tenemos un músculo tremendo en RTVE, y lo digo conscientemente porque nos encantaría porque vamos a generar sinergía entre la radio y la televisión, buscando que los mejores estén con nosotros. Luego también creo que hay un factor determinante y es que una privada pueda sentirse presionada por la audiencia. Nosotros queremos que nos vean mucho y bien. No nos confundamos, pero aspiramos a ser un referente. Creo que este planteamiento se puede hacer desde la televisión pública y, ojo, quiénes sean valientes. No todas las cadenas públicas apuestan por ser un referente con el tiempo que hay que dar a un formato para se convierta en uno. Estamos arropados por un impulso enorme y un equipo maravilloso. Aspiramos a ser el referente de las mañanas de los españoles.

¿Vais a apostar por colaboradores fijos o irán rotándose como ocurría en la temporada pasada?

Silvia: Sé que es una cosa difícil porque los humanos tendemos a hacer la comparación, pero me gustaría pedir que se viese ‘La hora de la 1’ como algo nuevo que empieza desde cero, y no compararlo con la etapa anterior ni con los competidores que tenemos enfrente. Nosotros hemos apostado por un formato que no está diseñado a raíz de lo que no hacen otros. Nosotros hemos apostado por lo que creemos, que es el periodismo, por escuchar a la gente y contarles los que les pasa. En clave política con la tertulia y su entrevista y, luego más allá de las 10, con todos los elementos de la sociedad que son necesarios para comprender lo que nos pasa y lo que nos están pasando a esa hora de la mañana. Como televisión pública, vamos a garantizar el pluralismo, pero queremos ir más allá, y juntos a los periodistas, sentar en plató a expertos. Personas que, por ejemplo, nos hablen de la economía o de la implicación económica de una noticia siendo economista. Que tengan una opinión formada. Vamos a colocar en pantalla a los mejores expertos. No a gente que opinan que han dicho, sino a la fuente primaria. Eso va a ser el hecho diferencial de nuestro programa.

¿En qué creéis que os complementáis a la hora de presentar y dirigir este formato?

Silvia: ¿Sabes cuándo se produce la magia? Cuando no tienes respuesta a esa pregunta. Yo no sabría que me aporta Marc. Sé cómo es él. Es el rigor, la simpatía, un compañero generoso, pero no sabría decirte dónde está el equilibrio. Cuando eso no se puede explicar esta magia, es cuando se produce la magia que produce el equilibrio, y creo que eso es lo más bonito con la persona que va a compartir un proyecto como esto.