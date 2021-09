Antena 3, en su apuesta por el entretenimiento blanco y familiar, estrena este miércoles, 8 (22.45) otro formato que viene precedido por su éxito en varios países, como EEUU, Alemania y Países Bajos, además de Corea del sur, de donde procede y que está preparando su novena temporada. El espacio en cuestión es ‘Veo cómo cantas’, una especie de gran juego de mesa llevado a la televisión, en la que un concursante deberá adivinar entre nueve personajes cuál es el o la cantante sin oír su voz. Por cada impostor descubierto, el concursante acumula 3.000 euros.

El maestro de ceremonias es Manel Fuentes, un presentador con probada solvencia en este tipo de programas (lleva 10 años al frente de ‘Tu cara me suena’) y para asesorar al concursante, o confundirle, aunque esa no sea la intención, cuenta con cuatro asesores: la cantante Ruth Lorenzo, la actriz y presentadora Ana Milán, el cómico Sergio Fernández El Monaguillo y el estilista y comentarista de moda Josie. Además de un artista de renombre que también intentará ayudar y que al final del programa deberá cantar con quien haya escogido el concursante.

Nominado a los Emmy

El formato, una producción de Atresmedia y de Warner Bros. ITVP España, que en la última edición del MIPCOM de Cannes apreció como unde los programas más adaptados del último año, está nominado a los Emmy como mejor programa de entretenimiento. "Es un 'guessing show' que aúna atodas las virtudes: talento, emoción, humor y juego. Porque pone a la audiencia con un protagonisamo máximo. En casa vas a poder jugar como en el plató, aunque no te lleves el premio”, explica Carmen Ferreiro, directora de programas de Entretenimiento de Atresmedia TV.

Los concursantes deberán ire adivinando quiénes son los impostores primero por el físico, luego por un 'playback, cotilleando en su vida, comprobando su habilidad musical frente a un instrumento, escuchando su voz ( que puede estar distorsionada) y sometiéndole a un interrogatorio. Hasta que llega el duelo final, en el que el escogido como cantante interpretará una canción con el artista invitado y ahí se verá si el concursante ha hecho una buena elección o no.

Puntos de vista

Los asesores, por su parte, intentarán ayudar cada uno uno desde su punto de vista: Josie etará más pendiente de los estilismos; Ruth, de la técnica; Ana, del movimiento en plató, y El Monaguillo seguirá su intuición. “Han jugado casi igual que el concursante. Ellos daban su opinión, pero la decisión final es del concursante", recuerda Ferreiro.

Para Pablo Abelenda, productor ejecutivo de Warner Bros. ITP España, "la particularidad del formato es que cada cinco o seis minutos hay una revelación y manos a la cabeza. Es un programa de situaciones deseperadas. Ruth ve detalles de un buen cantante hasta en el muslo de una persona". Y apunta: "Tenemos a grandes cantantes con un bagaje y tendremos unas actuaciones brutales y es un formato de humor”.

Talento y estilismos imposibles

Manel Fuentes, que podrá coincidir en la cadena al frente de 'Veo cómo cantas' y 'Tu cara me suena', remarca. “Es un placer tener tanto talento delante, y lo han dado todo. Que cantantes como Rosario y alguna más se hayan atrevido a cantar con alguien que lo podía hacer mal, que puede pasar, es de una gran generosidad.”

“Propongo que todo el mundo en casa tenga un folio y un boli y haga sus apuestas y verá lo difícil que es”, aconseja Milán. “Yo he intentado fijarme en los detalles más pequeños, desde como coge el micrófono, o su cuerpo. Inevitablemente, alguna vez nos hemos equivocado. Cuando alguien cantaba bien era como la mayor tristeza del mundo y cuando lo hacía mal, gritábamos: 'Hemos ganado'”. Porque la cuestión es acumular impostores", explica Lorenzo.

El Monaguillo ha desplegado su humor y Josie, sus estilismos imposibles: “Preparaos para los memes. No sé ni lo que me puse, estaba enloquecido. He puesto demasiada moda para ese plató. Pero si la gente se divierte con mi 'look' y hace dibujos animados con ello, bienvenido sea”, dice sin complejos, porque no los tiene.