HBO Max tiene ya fecha para su aterrizaje en España. Será el próximo 26 de octubre cuando el nuevo servicio de streaming llegue a nuestro país además de a Andorra, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, los primeros países europeos en disponerlo.

La plataforma ofrecerá un enorme abanico de entretenimiento aunando todas las marcas de Warner: Warner Bros, HBO, DC y Cartoon Network, así como los galardonados Max Originals estadounidenses e internacionales, según avanza la compañía en una nota de prensa. Los hasta ahora clientes de HBO España la tendrán disponible en cuanto se produzca su llegada.

La llegada de HBO Max a Europa es un momento histórico", ha expresado Johannes Larcher, Head of HBO Max International. “Las películas y series de WarnerMedia como Harry Potter, Juego de Tronos y The Big Bang Theory son muy queridas por los fans de toda Europa, y HBO Max se ha creado para brindarles la experiencia de visualización más intuitiva y adecuada para ver estas y una amplia gama de otros títulos increíbles ", ha expresado.

HBO Max incluirá también las producciones originales locales, entre las que se encuentran las series españolas 'Venga Juan', la nueva temporada de '30 monedas' y la nueva ficción 'Todo lo otro', además del documental sobre Rocío Wanninkhof.

Para abrir apetito, la compañía ha publicado un tráiler en el que incluye las principales armas de su catálogo: The Flight Attendant, Euphoria, Juego de tronos, El cuento de la criada, Generation, The Undoing, Mare of Easttown, Succession, Secretos de un matrimonio, Raised by wolves, Westworld, Gossip Girl, The nevers, Friends, Rick y Morty, Los Soprano, Scooby Doo, Sexo en Nueva York, The Big Bang Theory, Looney Tunes Cartoons, Tom y Jerry, Las Supernenas y Craftopia. Además de las ya mencionadas ficciones españolas.