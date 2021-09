Joaquín Prat, el conocido presentador de televisión, se separa de la que ha sido su pareja durante 12 años, Yolanda Bravo, con la que tiene un hijo en común. La noticia ha sorprendido a muchos porque Joaquín y Yolanda formaban un matrimonio sólido; sin embargo, en los últimos meses, la sombra de la crisis planeaba sin cesar sobre la pareja. Este verano, de hecho, Joaquín Prat pasó unos días de vacaciones en Palma de Mallorca junto a su hijo, sus sobrinos y su madre, pero sin rastro de Yolanda, algo que desató todas las sospechas. Ahora, esos presagios se han confirmado y la pareja confirma su separación.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo comenzaron su relación en 2009, algo que coincidió con el fichaje del presentador en "El programa de Ana Rosa" y su definitivo despegue profesional. Antes, Joaquín Prat había estado casado con Paula González, con la que estuvo cinco años como marido y mujer. Tras ella, llegó Yolanda y el éxito televisivo, un triunfo que el presentador ya anunció que podría salirle caro.

Y es que Joaquín Prat confesó que su trabajo en televisión le exigía dedicarle muchas horas diarias. "Entro a las once de la mañana y llego a casa a las nueve de la noche, con lo que apenas veo a la familia y esto igual me cuesta el divorcio", decía hace algún tiempo. Finalmente, y pese a que no se han aireado los motivos de la separación de la pareja, ha sido así: Joaquín Prat y Yolanda Bravo se han separado.